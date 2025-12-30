省錢又有感！他傳授衣櫃留香「隱藏神招」：比芳香包好用 眾人實測驚呆

生活中心／王文承報導

一名網友分享，只要在衣櫃內壁貼上一片衛生棉並噴上香水，就能讓整個衣櫃瞬間變香。（示意圖／PIXABAY）

不少人希望一打開衣櫃，衣服就能散發淡淡香氣，因此會在櫃內掛上各式芳香包。一名網友近日分享，只要在衣櫃內壁貼上一片衛生棉並噴上香水，就能讓整個衣櫃瞬間變香，貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在社群平台《Threads》上傳影片並寫道：「我媽說衣櫃要香，這樣做就好了。」畫面中可見，他將一片衛生棉貼在衣櫃內側牆壁上，接著朝衛生棉噴上3至4下香水，香味立刻在衣櫃中擴散開來。

影片曝光後，不少網友留言分享心得與提醒，「記得挑不要太黏的，不然會殘膠」、「我之前在衣櫃貼護墊噴香水，直男男友還不理解，問那是不是拿來避邪的」、「真的有效，我一直都這樣用」、「我也是都這樣欸」、「這樣可以維持多久啊？那些沒用到的衛生棉終於派上用場了」。

不過，也有網友提出不同看法，認為美觀與衛生仍需注意，「用護墊看起來比較美觀一點」、「貼在衣櫃裡感覺好醜，我不行」、「棉片也要定期更換，不然可能會發霉」、「打開衣櫃突然看到會被嚇到吧」。

對此，原PO也補充說明，這個方法比起購買一堆芳香包還實用，自己都是貼在衣服後方的櫃內牆面，不僅效果好，也不會影響整體美觀。

