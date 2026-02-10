省錢大作戰！台南「土方交換」新招 解決營建剩餘土石方問題

台南市首創營建剩餘土方去化模式，將民間建案產出的剩餘土石方，直接轉作公共工程回填使用，市長黃偉哲(中)10日視察給予肯定。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

內政部國土管理署自115年全面實施「營建剩餘土石方全流向」，台南市政府為降低新制上路對營建產業衝擊，媒合永康區台糖建案工程與嘉南療養院安定院區長照機構新建工程，將民間建案產出剩餘土石方直接轉作公共工程回填使用，紓解土方去化壓力、節省公帑，展現資源循環利用成效。

工務局表示，嘉南療養院位於安定院區占地1.9公頃，地形低窪，需土量約1萬6500立方公尺，而台糖位於永康區建築工程有營建剩餘土石方，因此啟動公、私有土石方交換機制。

市長黃偉哲與副市長趙卿惠今天視察土方交換作業，肯定工務局在多元土石方去化上的努力，也期許帶動台南各項建設能不受土方因素，推動順利。

黃偉哲表示，中央新法以QR Code與GPS追蹤營建土方，有助杜絕造假並強化管理，市府將配合新制推動再利用。本案是安養院公共工程，可容納約1萬6500立方公尺土方，而台糖的營建剩餘土方經篩選後，可作為農地利用，市府以本案作為示範點，未來將持續盤點公共工程、暫置場與民間空間，公私協力改善土方問題。

黃偉哲強調，市府已公告針對112年至115年底領得的建造執照及雜項執照，建築期限一律自動展延2年，給予營建業充足的調整緩衝期。

工務局強調，為了進一步簡化運送機制，開放領有建照的工程可於市內自行設置「異地臨時土石方暫置區」，並鼓勵公、私有建築工程進行土方媒合交換，透過強化去化管理與資源再利用，不僅有效緩解土資場收容量能限制，更大幅提升營建廢土的經濟價值及循環利用。

