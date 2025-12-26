省錢大利多！嘉嘉南TPASS正式上路 跨縣市通勤999吃到飽

嘉嘉南TPASS定期票啟用，三縣市首長齊聚宣布開啟跨縣市公共運輸新時代。（圖：嘉義縣政府提供）

嘉義縣市與臺南市攜手合作推出的「嘉義799」及「嘉嘉南999」TPASS定期票方案，今（26）日正式啟用。臺南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠共同出席啟用儀式，宣告嘉嘉南生活圈公共運輸邁入整合新階段，提供跨縣市通勤與通學族群更便利、實惠的交通選擇。

購買嘉嘉南TPASS定期票，就可無限次搭火車往返嘉義和台南地區共23個車站，並搭乘12條跨境公車路線與YouBike。（圖：嘉義縣政府提供）

嘉嘉南三縣市合作推出TPASS定期票方案，只要月付799元，就可無限次搭火車往返嘉義和台南地區共23個車站，還可搭乘嘉義縣市公車、大台南公車跨境嘉義共12條路線與YouBike；月付999元可無限次搭火車往返嘉義、臺南地區各車站及YouBike，還能使用臺南地區公車，包含市區、幹支線；小黃公車、高鐵快捷及觀光公車等。除了月票（30天），同步開放90天的季票預購，即日起正式啟用。

臺南市交通局指出，依公路局評估，嘉嘉南地區長距離通勤族每月交通支出最高近6,500元，TPASS定期票能有效大幅降低通勤成本。公路局嘉義區監理所也表示，全國已有多項TPASS方案上路，期盼民眾多加利用公共運輸，減輕交通壓力。

定期票更納入嘉南沿線的臺鐵23個火車站，北起嘉義大林站，南至臺南中洲站及沙崙支線，適用範圍超過80公里。（圖：嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府提醒，799及999方案已於12月17日開放預售，並在嘉義與新營火車站設置TPASS實體服務據點，至115年1月5日止，每日中午12時至下午6時提供購卡、過卡與方案諮詢服務。縣府呼籲通勤族、學生及長青族群把握優惠，善用TPASS，享受更便利、環保的嘉嘉南生活圈。（龐清廉報導）