省錢大絕招！大學生靠「這方法」狂省7000元餐費

一名大學生靠一招，每學期可以省下高達7000元的餐費。示意圖／PhotoAC

一名大學生說自己想省錢的意志特別強，在網路上公開了自己的省錢大學絕招，每學期可以省下7000元的餐費！原來他的方法就是改吃「講座便當」，只要學校有舉辦講座，他就去參加，能領到一個免費的講座便當，他也PO出多張講座便當的照片，餐餐都相當豐盛，讓許多網友都很佩服他省錢的絕招。

原PO在Threads上PO出多張「講座便當」的照片，只見每張照片的餐點都不同，但菜色都相當豐富，他說：「講座便當真的是大學生的救星，我每個學期大概吃60個以上，省了6000到7000元的餐費。」原PO還透露，光是上個星期，他就連續吃了5天的講座便當，「省下來的錢要拿去付tuki.的演唱會門票了！」

原PO的發文引來許多網友相當好奇，問他一學期怎麼能吃到60個講座便當，原PO表示，只要有供餐的講座，自己一定都會去，吃過最貴的是要價180元的培根義大利麵，有時候講座便當也會提供麥當勞，通常是雙牛堡或是勁辣雞腿堡，讓網友們相當羨慕。

網友大開眼界，這才發覺有這招可以省餐費，就有人問原PO「請問外校人士可以參加嗎？我也好想吃免費便當！」不過原PO回答：「應該不能。」還有網友說：「不是哥你這太強了哈哈哈，到底哪來這麼多講座好參加，笑死！」原PO也回答：「想省錢的意志。」

其他網友也紛紛留言「這個月已經吃了12餐免費的」、「真假吃那麼好，之前讀的學校永遠只有麥當勞跟肯德基」、「這麼多講座可以參加呀～好有心」、「超級同意！！！每天參加一堆活動，好玩又省餐費，最喜歡看到『有供餐』三個字」、「超爽」、「以前教授有推薦我們去拿講座的便當，免費的」。



