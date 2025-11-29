省錢妙招？他用1方法「吃免費便當」省下7千元餐費 網全看傻

生活中心／游舒婷報導

現代物價高漲，如果在外租屋，租金就佔了生活費一大部分，對學生來說更是一大開銷。一名網友就上網分享自己的「省錢撇步」，指出自己靠參加講座吃免費便當，每個月就省下高額餐費，文章一出引發熱議。

有學生分享， 自己靠參加講座吃免費便當，省下6至7千元的餐費。（圖／資料照）

一名大學生在Threads上分享，他發現一個省錢妙招，那就是參加講座，他每個學期大概吃60個以上的免費便當，也靠這樣省下6千到7千元的餐費，讓他直呼「講座便當真的是大學生的救星」，甚至有一整週都是吃講座便當。

該篇網友的貼文吸引7.8萬次瀏覽，而從他分享的照片中可以看到，便當的內容相當豐富，除了主食之外，至少還會有3到4樣配菜，網友們看了也紛紛表示「不是哥你這太強了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，到底哪來這麼多講座好參加笑死」、「這個月已經吃了12餐免費的」、「超級同意！每天參加一堆活動，好玩又省餐費（最喜歡看到「有供餐」三個字）」、「確實，我最愛我們學校的蒲燒鯛便當」。

據悉，不少學校為了讓學生吸收各界新知，時常會舉辦各種講座，講座中也大多為了學生著想會供餐，網路上也出現許多為了免費餐點而參加的學生，還有人特地創帳號紀錄、分享各個講座的免費餐點。



