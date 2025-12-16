省錢捨不得開暖氣？小心體重暴衝易中風！醫曝「室內最佳溫度」：胖瘦分水嶺

寒流來襲，氣溫直直落，你是不是也發現自己食慾大增，特別想吃熱騰騰的火鍋、炸雞，體重計上的數字也悄悄往上爬？減重醫師蕭捷健指出，這很可能不是你不夠自律，而是房間「太冷了」！他提醒，許多人為了省電費硬撐不開暖氣，其實反而是在傷害心血管，並讓身體陷入「囤積脂肪」的惡性循環。

18°C是保命線，也是胖瘦分水嶺

蕭捷健醫師引述世界衛生組織（WHO）建議，強調室溫18°C是人類的「保命線」。他解釋，當室內溫度低於18°C，我們的大腦會誤判生存環境進入「冰河時期」，為了活下去，會自動啟動生存機制，下令身體儲存脂肪、增加熱量攝取。

日本慶應義塾大學伊香賀俊治教授的研究也發現，室溫每比18°C降低1度，大腦的血管年齡就會老化2歲。蕭捷健強調，18°C不僅關乎健康，更是關鍵的「胖瘦分水嶺」。

（圖片來源：Pexels）

低溫引發身體三重危機：狂吃、水腫、睡不好

蕭捷健說明，低溫環境會對身體造成一連串負面影響：

1.食慾暴增，專挑高熱量：研究顯示，房間太冷會讓人不知不覺多吃13%的熱量。此時大腦會特別渴望麻辣鍋、鹹酥雞等高油、高鹽、高熱量的「保暖食物」，導致鈉攝取過量，瘦身計畫輕易破功。

2.水腫與高血壓風險上升：天冷想吃重口味，吃太鹹導致體內水分滯留，加上低溫使血管收縮、管徑變窄，身體就像一顆「灌水的高血壓氣球」。這正是冬天心肌梗塞、中風等心血管疾病發作機率大幅提高的原因之一。

3.睡眠中斷，壓力荷爾蒙飆升：冬天半夜離開被窩上廁所，是一場痛苦的意志力考驗。睡眠反覆被打斷，會導致壓力荷爾蒙「皮質醇」升高。蕭捷健解釋，皮質醇會分解肌肉，並把脂肪堆積在腹部，讓人「肚子變大」。

一個簡單動作，打破惡性循環

如何破解這個冬天健康與肥胖的雙重陷阱？蕭捷健提供一個簡單到不行的解方：打開暖氣，將室溫維持在20°C至25°C之間。

他幽默地說，許多長輩把暖氣按鈕當成「核彈發射鈕」，深怕一按電費就爆炸，但這觀念可能因小失大。研究證實，將臥室溫度維持在這個範圍，可以降低26%的中風風險；若能長期讓室溫保持在18°C以上，更能讓高血壓發生率減少50%。

（圖片來源：Pexels）

別再省小錢傷身，醫師給出明確建議

蕭捷健醫師總結，為了省一個月幾百元的電費而忍受低溫，反而會讓自己陷入「冷→狂吃→水腫→頻尿→睡不好→壓力大→胖肚子」的惡性循環，同時大幅提升心血管疾病風險，完全划不來。

他最後建議民眾，不妨在家中放個溫度計監測。只要看到溫度顯示低於18°C，就不要猶豫，果斷開啟暖氣，將室溫設定在舒適的23°C左右。 這個動作能「欺騙」大腦，讓它覺得春天來了，不必再為了生存而拼命囤積脂肪，同時也是保護心血管、提升睡眠品質的關鍵一步。

