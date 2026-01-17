省錢超人 挑折扣時段大買特買

在高物價與惜食風潮下，部分消費者會專挑折扣優惠的即期品購買，成為時下的一種節儉消費美學。示意圖，消費者在賣場購物。（蕭嘉蕙攝）

過去購買即期食品常被貼「貪小便宜」標籤，讓人覺得困窘，但在高物價與惜食風潮下，愈來愈多消費者大方鎖定折扣時段，分享撿便宜攻略，這群消費者被稱「乞丐超人」，但對他們而言，買即期品除了省錢，還是兼顧生活成本與減少浪費的日常選擇，認為自己應被稱為較好聽的「省錢超人」。

每當超商貨架即期便當、飯糰等鮮食貼上打折貼紙，就有人現身下手拯救可能被丟棄的商品。陳姓粉領族坦言，過去看到即期品會猶豫，「覺得好像很寒酸」，但現在認為打折後買到原本偏貴的商品，是生活小確幸，「以前會不好意思，現在大家都在分享搶到便宜，買到就賺到，一點也不丟臉。」

廣告 廣告

陳姓社會新鮮人分享，對許多小資族與上班族來說，外食愈來愈貴，扣掉房租、水電、交通費等必要開銷，剩下的餐食費不多，經濟實惠又能省荷包的即期品，就成了生活救贖。

新北市部分超商甚至藉LINE群組集結周邊客戶成立社團，每幾天PO出即期食品買一送一，令人趨之若鶩。余小姐說，因商品一PO出是先喊先贏，大家下手都快、狠、準，奶類、早餐類最夯，不覺得撿便宜是丟臉的事，消費者可省錢、店家也省下回收人力及成本，皆大歡喜，但希望被叫「省錢超人」，而非「乞丐超人」。

隨著即期品逐漸從「撿剩的」變成「被選擇的」，撿便宜不再背負羞恥感，業者推出地圖或查詢系統，方便消費者掌握資訊。

台東大學公共與文化事務學系副教授柯志昌說，若將即期品定位為「全民減廢選項」，有助去除貧窮或廉價標籤；弱勢族群只是優先媒合對象之一，而非唯一去向。當折扣邏輯更透明，即期品才能真正回到減廢與永續本質。