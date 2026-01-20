省錢開團揪Disney+也出事！北市男一年收500元竟被當詐騙挨告

北市一名男子開團揪Disney+挨告詐欺。示意圖

台北一名蔡姓男子在臉書社團揪團分享Disney+帳號，向成員收取一年500元費用，未料帳號數月後失效，被對方報警指控涉詐騙、洗錢。士林地方法院審理後認為，蔡男確實提供可登入使用的帳號，金流屬交易對價，檢方又無法證明他與詐團有關，最終判決無罪。

判決指出，蔡男於2024年5月間，在臉書「Disney+台灣討論區」招募會員共享帳號，陳姓男子依指示匯款500元至蔡男的合作金庫帳戶後，也取得帳號密碼並實際觀看。直到同年8月初，陳男發現帳號無法登入，且聯繫不到蔡男，認為遭騙而報警，案件隨即被依詐欺與洗錢方向偵辦。

檢方主張，蔡男明知金融帳戶可能被詐騙集團利用，仍提供提款卡與密碼給不詳成員，並作為詐騙金流帳戶使用，因此依幫助詐欺及幫助洗錢起訴。

不過，法院調查後發現，該500元款項確為Disney+共享費用，且被害人從5月至8月間皆能正常使用帳號。法官認為，若蔡男自始就有詐欺意圖，沒有必要提供可實際觀看的帳號供對方使用，這與一般詐騙收錢即消失的模式不同。

此外，匯入款項是直接進入蔡男本人帳戶，屬雙方約定的服務對價，而非替詐騙集團收受不法所得，也無證據顯示蔡男有交付帳戶給詐團使用。至於被害人後續找不到臉書帳號，法院也認為不足以單獨推論犯罪。

士林地院指出，本案證據無法排除合理懷疑，檢方未盡舉證責任，依「罪證不足」原則，判決蔡姓男子無罪。全案仍可上訴。



