省電必看！環保局教9招洗衣袐笈 脫水「加條乾毛巾」效果驚人

聰明使用洗衣機，可以省電省荷包，新北市環保局分享9個妙招，包括脫水時加一條乾毛巾，能提高效率，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

每一個家庭的洗衣習慣不同，有人是省麻煩全部丟進去洗，但也有人是將內衣、外衣分開來洗，洗衣機的負荷就比較大，但其實只要用一點方法，也不會太浪費電。新北市環保局近日就在社群分享9個洗衣機省電技巧，包括先將衣物浸泡15分鐘、優先使用冷水模式，以及脫水時加入乾毛巾。環保局說，除了可以降低耗電量，還能延長洗衣機使用壽命。

新北市環保局近日在粉專發文分享使用洗衣機的幾個節電秘笈，包括先將衣物浸泡15分鐘再洗，可以縮短洗衣時間；用洗衣精比洗衣粉更加省水省電；設定冷水洗衣，能減少10%耗電；衣物少時用手洗就好，洗衣籃達八分滿再用洗衣機。

環保局指出，洗衣機脫水效率最高的時間為前3分鐘，加一條乾毛巾再脫水，可以加速乾燥、減少運轉；減少洗衣機脫水時間，也可以減少用電。另外，環保局提醒，購買一級能效洗衣機，也要定期清潔洗衣機，且自然晾乾，可減少烘衣功能的耗電。

環保局說，其實選對洗衣模式、選對時間，落實這9個方法，一年下來能省下不少錢。

