省一輩子也沒用！退休前驚現「存款剩42萬」 妻悄追求1事讓他瞬間崩潰

日本一名男子，把所有收入交由妻子管理，卻在距離退休僅剩兩年時，得知全家只剩約200萬日圓，原本對退休生活的美好期待瞬間破滅。（示意圖／PIXABAY）

許多人仍抱持「男主外、女主內」的傳統觀念，認為只要年輕時努力工作、省吃儉用，就能確保老年生活無虞。然而，日本一名63歲的A先生卻親身體驗到，過度信任與缺乏溝通的家庭理財，可能毀掉一輩子的努力。

退休前驚現存款剩42萬 妻追求1事他崩潰



根據《THE GOLD ONLINE》報導，A先生大半生奉獻給工作，從大學畢業後便在東京一家建材公司任職40年，收入最高時每年可達700萬日圓（約新台幣147萬元）。他秉持「男人賺錢、女人管家計」的理念，幾乎將所有收入交給妻子打理，每月只領3萬日圓（約新台幣6,300元）作零用金，連便當、剪髮、衣服開銷都精打細算。

A先生滿心期待退休生活：65歲後能睡到自然醒、閱讀、旅行，與妻子共享簡單的幸福。然而，就在距離退休僅剩兩年時，妻子遞給他一張存摺，語帶遺憾地說：「這是我們的全部財產，只剩200萬日圓（約新台幣42萬元）。」A先生震驚不已，因為他記得自己60歲時還領過1,500萬日圓（約新台幣315萬元）的退休金，理論上應該累積不少存款，怎麼會只剩這點？

真相令人心痛：妻子近年迷上追韓星、購買名牌包，花費大量金錢，甚至聽信網路自稱「投資達人」的陌生人建議，結果不僅血本無歸，連丈夫的退休金也差點賠光。長年來，夫妻間幾乎沒有討論過家計。A先生認為自己專心工作、節儉生活就是盡責的丈夫；妻子則抱怨：「你從來不關心家裡經濟，我什麼時候能跟你談？」

專家指出，類似的悲劇並非個案。根據SBI新生銀行2024年調查，日本男性每月平均零用金僅約3.9萬日圓（約新台幣8,200元），顯示很多男性長期過度節流。然而，如果節儉背後缺乏透明、雙向的財務共識，往往容易累積誤解與風險，最終演變成無法彌補的裂痕。

專家建議，夫妻想避免「老後破產」，除了信任，還要定期檢視家庭財務狀況、討論理財計畫與價值觀。單方面犧牲，或將經濟大權全交給另一方掌控，若缺乏溝通與監督，看似平穩的生活，可能隨時潰堤。

