看《大蟒蛇》為瘋狂2025劃下尾聲！甜茶《橫衝直闖》上映、山田洋次＋木村拓哉《東京計程車》、台灣電影《那張照片裡的我們》在時代裡感受純愛！｜12/25新片快報

甜茶新作《橫衝直闖》上映啦！《超吉任務》湯姆·葛米根執導、重拍經典恐怖電影《大蟒蛇》以全新姿態登場，由傑克布萊克、保羅路德聯手上演人蛇大戰絕對能帶來驚喜！本週新片強力推薦台灣時代純愛電影《那張照片裡的我們》，還有木村拓哉與永遠的日本電影大師山田洋次合作新片《東京計程車》！聖誕佳節適合看一場《東京教父：4K數位修復版》，或者帶孩子進電影院欣賞《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》，還有2025年末最催淚台灣電影《陽光女子合唱團》也搶先口碑上映，趕快去聞香！更多本週新片請看本文整理，已經都列好就等你去選片！

《大蟒蛇》保羅路德（右）與傑克布萊克光看劇本就笑到快抽筋。（索尼影業提供）

《大蟒蛇》2025/12/24上映

由《超吉任務》的湯姆·葛米根執導，這部重拍經典恐怖電影的《大蟒蛇》以全新姿態登場，將帶來更刺激、更瘋狂的劇情，同時融入更多幽默元素：一群遭遇中年危機的朋友，決定重新拍攝他們年輕時最愛的電影，但在熱帶雨林的拍攝過程中，他們意外遭遇了真正的巨蟒！由傑克布萊克、保羅路德聯手上演人蛇大戰，電影融合了驚悚與搞笑，並以出奇不意的方式呈現了驚險的冒險情節，讓人又怕又笑。

「甜茶」提摩西夏勒梅主演電影《橫衝直闖》，化身懷抱桌球夢的熱血青年。（圖／龍祥電影提供）

《橫衝直闖》2025/12/25上映

A24影業出品必看！本片啟發自美國傳奇乒乓球運動員馬蒂·瑞斯曼的故事，並獲得金球三大獎入圍的榮譽。電影描繪了馬蒂為了參加每一場比賽，努力克服現實中的忽略與嘲笑，並勇敢追尋自己的榮耀之路。「甜茶」提摩西·夏勒梅的演出突破了以往的形象，將角色的狂放與孤寂呈現得淋漓盡致。一起在復古美學之中體驗好萊塢王子的新作品！

《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》2025/12/24上映

由茶金製作團隊打造，金獎監製湯昇榮與新銳導演鄭乃方共同執導，故事以70年代台灣的中壢事件為背景，也刻畫時代下青春靈魂的盛開姿態：喜愛攝影的少女「賢英」與青梅竹馬的大男孩共同度過青春時光，但當一名來自韓國的跆拳道教練出現後，少女的目光轉向了他。這是一部充滿青春悸動與懷舊氣息的三角愛情故事。影片中，振永、李沐和宋柏緯的跨國戀曲貢獻出亮眼的表演！

《東京計程車》是木村拓哉時隔近20年後，再度與導演山田洋次合作的電影。（天馬行空提供）

《東京計程車》2025/12/24上映

日本大師山田洋次的第91部電影作品，改編自法國電影《巴黎計程車》，講述計程車司機與一位85歲女士之間的感人故事。司機在一次工作中載著這位女士穿越東京，沿途她緩緩道出自己的一生經歷。影片以細膩的筆觸描繪人生的起伏與感情的深度，並透過日常的對話展現了東京獨特的都市風貌。有木村拓哉、倍賞千惠子和蒼井優等人演出人生浮世繪，不能錯過！

《東京教父》（光年映畫提供）

《東京教父：4K數位修復版》2025/12/24上映

動畫大師今敏執導的《東京教父》是他最溫暖的人文關懷之作，2025也在聖誕檔期重返大銀幕。故事圍繞三名流浪漢身上，因為他們在平安夜的垃圾堆中發現了一名被遺棄的嬰兒，並決定在大雪紛飛的東京街頭尋找她的親生父母，而成就出一段奇幻旅程、一舉成為聖誕經典。電影融合了魔幻寫實與深刻的人性反思，是聖誕節期間不可錯過的經典。

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》2025/12/25上映

海綿寶寶系列電影的第五部作品！一樣是要充滿笑料與冒險，帶粉絲觀眾度過開心的電影時光：海綿寶寶和他的好友派大星決定踏上深海尋寶的旅程，並且在過程中面對一名神秘幽靈海盜的挑戰。這部電影是全家共聚的完美選擇，無論是對孩子還是大人，都充滿了無盡的驚奇與笑聲。

《時間暫停的季節》2025/12/24上映

奧利維耶阿薩亞斯新作，以疫情封城的春天為背景，這部柏林競賽片講述了兩兄弟在隔離期間回到兒時的郊區老宅，在這段「暫停」的時間裡，重新發現愛情與生活的意義。影片呈現了法式浪漫與幽默，並探索了時間如何影響我們的生活與人際關係。這是一部關於愛、時間與人生成長的動人故事，想看法式喜劇就必看這部！

《血降》2025/12/24上映

印尼恐怖片越來越厲害！《血降》當然也不遑多讓：本片融合了懸疑、動作與恐怖元素，講述了一戶人家在接受驅靈儀式過程中遭遇死亡事件，而兇手是一名女孩，她聲稱殺人是為了防止惡靈附身？！影片展現了恐怖與動作的極限挑戰，並將印尼本土的恐怖元素與血腥場面結合，為恐怖片愛好者提供了一場視覺與心理的雙重震撼。想看惡靈屠夫槓上惡靈追隨者？首推「印尼版鬼滅之刃」《血降》！

動畫電影《大衛：王者降臨》講述聖經裡大衛王的故事。（車庫娛樂提供）

《大衛：王者降臨》2025/12/24上映

聖經故事改編的動畫史詩，講述了大衛王的傳奇故事。當巨人歌利亞威脅整個國家時，年輕的大衛以堅定的信念挺身而出，勇敢迎戰。他的故事傳達了愛與信仰的重要性，並以宏大的畫風和感人的情節呈現出一段史詩般級畫風帶觀眾展開一段冒險旅程，一起來沈浸在信仰故事當中！

《佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園》2025/12/24上映

由MAPPA製作的動畫劇場版！人氣動畫《佐賀偶像是傳奇》的最終章！佐賀的殭屍少女偶像團體法蘭秀秀在這部影片中面臨最終挑戰，當佐賀萬博會即將開幕時，突如其來的巨大宇宙船開始攻擊整個佐賀縣。這部影片以其精彩的演出和高水準的動畫製作，再次向粉絲展現了佐賀偶像的魅力。

導演林孝謙在《陽光女子合唱團》中營造出許多會落淚的氣氛讓演員融入戲中。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》2025/12/31上映 （12/24口碑場）

翻拍自韓國電影《美麗的聲音》，超感人、超催淚！故事由林孝謙導演及編劇呂安弦操刀，陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞和陳庭妮等一票女神演員演出，講述一名因殺夫而入獄的女子，在監獄中生下了女兒，並決心透過一場合唱表演來表達對女兒的愛。這部影片充滿了悲傷與希望，讓人感受到人性最真摯的情感。

陳意涵演出《陽光女子合唱團》把小演員帶回家培養感情。（圖／壹壹喜喜提供）

《破壞之王》2025/12/26上映

星爺的經典作品《破壞之王》數位修復版再次回到大銀幕，有周星馳、吳孟達、鍾麗緹和林國斌經典影像就是必看，電影也呈現出無厘頭的喜劇巔峰境界：外賣員何金銀愛上了阿麗，但在告白失敗後意外拜師學拳法，並被迫挑戰斷水流大師兄！這部電影以獨特的幽默風格和精彩的武打場面，是許多人心中的經典之作，快趁大銀幕放映期間進電影院朝聖吧！

