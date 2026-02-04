看上小30歲帥警！檢察官噁喊「享用鮮肉」 下場曝光

南投地檢署一名王姓檢察官傳出利用職權指揮之便，對男警員進行性騷擾。（圖／翻攝自Google maps）





南投地檢署一名王姓檢察官傳出利用職權指揮之便，對男警員進行性騷擾，懲戒法院職務法庭審理，判決王姓檢察官免除檢察官職務並轉任檢察事務官。儘管他不服提出上訴，強調自己有九旬老父要養、且已達成賠償和解，但法院最終裁定上訴駁回。

檢察官成狼上司傳送露骨訊息

根據判決書，王姓檢察官在2024年1月結識員警A男後，藉由偵辦毒品案件的機會，將A男納入其直接指揮與監督的體系下。然而，在工作之餘的通訊軟體對話中，王姓檢察官卻開始傳送大量具備性意味與性暗示的訊息，把嚴肅的辦案討論變成了個人的獵豔場所。

根據法院調查的對話紀錄，王姓檢察官多次稱呼A男為「小鮮肉」，並傳送諸如：「也太補眼睛了吧」、「命中注定我們還要在一起」、「OO來給我看一下」、「可惡！我要看鮮肉」、「星期四來補眼睛」、「回來上班的時候，通知我！享用鮮肉」、「小鮮肉感覺很可口」等騷擾言論。最令人震驚的是，他甚至為了利誘A男與其共處，傳送訊息表示：「好想去泡溫泉，陪我去，過年後了，湯屋，案件隨你發揮」，公然暗示A男只要順從其私慾，辦案進度或條件就能獲得便利。

利用獨處機會伸出魔爪

除了言語騷擾，王姓檢察官更進一步侵犯，在2024年2月至4月間，A男因偵辦案件前往南投地檢署拿取資料時，王姓檢察官用職權將其帶往隱密的檢察官研究室。在研究室內，王姓檢察官違反A男意願，動手觸摸其身體及大腿等隱私部位。

A男在過程中感到極度畏懼與冒犯，身心遭受巨大壓力，最後決定報警並依法提起訴訟。南投地檢署隨後也以違反性騷擾防治法對王姓檢察官提起公訴。法院認為，王姓檢察官承辦婦幼案件，明知性騷擾之法規卻知法犯法，且利用權勢壓迫基層警員，嚴重減損檢察官的職位榮譽，讓國民對司法公正性產生強烈不信任感。

辯稱老父罹癌求寬恕遭二審法院駁回

王姓檢察官在提起上訴時，辯護律師主張他服務公職20餘年，職務評定一向優良，此次違失只是「一時失慮」的偶發事件。王姓檢察官更打出同情牌，表示自己即將在三年內退休，家中還有九旬老父確診癌症末期，且需扶養就學中的女兒，醫療費用與生活開銷龐大。他強調已與A男達成調解並支付高額賠償金，A男也撤回告訴，請求法院改判較輕的罰俸或申誡處分，以免影響他的退休權益。

然而，懲戒法院二審審理後認為，檢察官的倫理規範要求極高，王姓檢察官藉職務之便騷擾下屬，甚至暗示能以性別服從換取辦案彈性，已屬於「以私害公」，其整體人格顯然已不適任檢察官職務。法院強調，原審判決將其轉任檢察事務官已足夠警惕，且符合比例原則。最終二審法院裁定駁回上訴，全案定讞。

