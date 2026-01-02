看上江西與福建地利之便 福州台灣餐飲企業考察團前往南昌覓商機

▲福州台灣餐飲企業考察團一行到江西省南昌考察團。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】江西省鄰近福建，友加上大陸高鐵十分便利！日前福州的臺商組了一團「台灣餐飲企業考察團」，前往江西省會南昌市進行考察交流，實地調研當地主流商圈的消費環境與運營模式，期望尋覓商機合作共贏。

此次考察期望以福州台商在餐飲事業上的經驗及品牌影響力，推動台灣餐飲品牌與南昌商業載體精准匹配，為持續深化昌台經貿文化交流注入新動能。考察團深入南昌街頭巷尾與產業腹地，感受省會南昌的城市魅力與商業潛力。

▲福州台灣餐飲企業考察團到江西南昌汪山土庫等名勝，領略豫章文化及當地文旅發展。

基於江西省深厚的文化底蘊，考察團也安排了文旅方面的考察，走訪了滕王閣、八大山人紀念館、八大山人梅湖景區、漢代海昏侯國遺址博物館、汪山土庫等名勝，在領略豫章文化深厚底蘊的同時，實地考察了文旅融合背景下的商業轉化路徑。

在商業考察中，考察團重點探訪了萬壽宮歷史文化街區、繩金塔歷史文化街區、洪都夜巷、國海芯街、勝利路步行街等特色街區，詳細瞭解南昌在夜間經濟培育、歷史風貌保護與商業活化利用方面的具體實踐，對南昌商業街區濃厚的市井氣息與火爆的消費場景給予高度評價。

▲福州台灣餐飲企業考察團一行考察完後與當地進行合作交流座談會。

基於福建與江西地理上之便利，且江西有不少客家人，所以許多台商都對於前往江西發展有高地興趣，這次福州台商考察團在南昌深入熱鬧非凡的紅谷灘區萬象天地、T16購物中心等大型商業綜合體，實地調研主流商圈的消費環境與運營模式。

也走進紅谷灘區元宇宙·VR數位農業示範基地，親身體驗數位科技在現代農業與食品溯源領域的創新應用，為未來專案入駐積累了豐富的一手資訊。考察團的成員紛紛表示，此次南昌之行感觸深刻、收穫豐實！大家對南昌蓬勃的市場活力、包容的營商環境印象深刻，高度讚賞南昌將歷史文化與現代商業有機融合的發展模式，對在南昌投資興業充滿信心。

考察結束行程後還朝開了一場招商推介與合作交流座談會，會中考察團承澐進一步詢問了相關商業街區、運營管理等務實對接，進一步增進台灣餐飲業界對南昌市場的瞭解與認同，為兩地企業搭建了直接有效的對話。期待儘快將考察成果轉化為實際行動，讓正宗的“台灣味道”在南昌飄香，共同合作書寫「兩岸一家親、餐飲融真情」的共榮合作。（照片記者蔡叔涓翻攝）