看上麥玉珍辦公室！劉書彬爆喬換位「卡到新立委搬遷」 本人回應了

劉書彬（左）傳鎖定將卸任的立委麥玉珍（中）立院辦公室座位，導致新立委遷入卡關。（鏡報李智為）

民眾黨立委劉書彬先前才爆對助理不當對待，爭議不斷，今（27日）她又遭爆因不滿意辦公室座位抽籤結果，導致同黨的準立委遲遲無法遷入座位，而她其實才剛花了35萬元整修座位。對此，劉書彬發出聲明回應了。

才花錢整修 又看上採光好辦公室

《CTWANT》報導，劉書彬遞補吳春城進入立院後，將立院提供給委員的35萬元預算全數拿去整修原吳春城辦公室來使用，現隨著2年條款執行，白營6名立委將卸任，她鎖定空下來的立委麥玉珍辦公室座位（8樓），但因抽籤未中找上李貞秀交換，卻反倒導致要去原本劉書彬辦公室的立委，遲遲無法搬入，劉甚至說可能要等到2月中。

另外，劉先前花錢整修辦公室，傳前黨主席柯文哲下令「不准再浪費公帑」。對此，劉書彬回應，強調她將遷入的辦公室皆依照2位黨主席柯文哲、黃國昌指示，不動用預算。

害同黨新任立委苦等？ 劉書彬回應了

劉書彬說，她辦公室也請2位同仁至抽籤更換的麥玉珍辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，該辦僅就現有座位調整並自行增加座位。

劉書彬表示，而即將進駐原辦公室的新立委團隊，也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，該辦需等麥玉珍辦公室於1月30日（五），或1月31日（六）完成搬遷，本辦也回應對方可於1月31日中午後，至該辦進行相關進駐事宜。

遭柯文哲當面指責？ 劉書彬這樣說

至於傳柯文哲曾在黨內會議中當面指責她，批其作風導致黨內多名人才出走，劉書彬坦言參與民眾黨會議時，柯文哲有表達關心，但她認為大家在黨內都是一家人，把話說開，都會有圓滿的結果。

