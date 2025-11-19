看不上氣候峰會主辦地？ 德國總理惹怒巴西
（德國之聲中文網）梅爾茨（又譯默茨）在結束了短暫的巴西之行回到柏林幾天後，出席了一場經濟界人士的會議。他在發言時貌似閒談地講到，在從巴西返回時他曾問幾位隨行的德國記者，“你們當中有誰願意留在這裡？——沒有一個人舉手，”梅爾茨說，“所有人都很高興，能從我們之前呆的那個地方，在周五夜裡踏上返回德國的歸途。”他認為德國是“世界上最美的國家之一”。
他所說的“那個地方”就是本次聯合國氣候峰會的舉辦地，巴西城市貝倫（Belém）。即便按照巴西的標准，這座位於亞馬遜流域的城市也算得上貧窮，有不少破敗的房屋、街道和貧民區。
巴西總統盧拉選擇在這裡舉辦聯合國氣候峰會，也是為了讓全世界關注亞馬遜流域的氣候危機，同時凸顯這座擁有數百萬人口的大都市所面臨的嚴峻社會現實。
傲慢與偏見
德國總理的言辭讓盧拉很不以為然，他回應表示，很可惜梅爾茨在貝倫時沒有去酒吧，沒去跳舞和品嘗當地的風味美食，“否則他會發現，若論生活品質，柏林趕不上帕拉州（Pará）和貝倫市的十分之一。”盧拉接著說，所有人都知道，這座城市很貧窮，但是“世界上沒有什麼地方有如此慷慨好客的人民”。
多家巴西媒體報道了德國總理的這番言論。新聞門戶網站“Diário do Centro do Mundo”稱梅爾茨做了一個“沒羞沒臊的比較”。貝倫的市長諾曼多（Igor Normando）也批評梅爾茨的說法“拙劣、傲慢、充滿偏見”。
裡約熱內盧市長帕埃斯（Eduardo Paes）更是在X網站上發帖稱，梅爾茨“不如”他在帕拉州的朋友們“那麼有禮貌”，並給梅爾茨留言：“希特勒之子！混蛋！納粹！”他隨後刪除了該帖子，並改寫道：“這是我今天發洩情緒的方式。外交部請保持冷靜。巴西和德國的友誼萬歲。”
在梅爾茨的Instagram賬號的發帖下，有很多人寫下“請尊重巴西”之類的留言、並粘貼上大量的巴西國旗。
在野黨要求梅爾茨道歉
德國左翼黨在聯邦議院的氣候公正事務發言人博克（Violetta Bock）要求總理道歉。“梅爾茨關於巴西的言論缺乏尊重、居高臨下，而且帶有偏見。這讓德國在國際舞台上顏面盡失。人們會認為，他像特朗普一樣，試圖轉移人們對德國在氣候保護方面缺乏承諾的注意力。”
綠色和平組織執行主任馬丁·凱澤（Martin Kaiser）對此表示贊同。“梅爾茨必須向貝倫人民道歉，”他說，梅爾茨顯然沒有時間去體驗貝倫人民的熱情好客，而貝倫人民正生活在全球氣候危機的臨界點之一。“總理這樣做也冒犯了盧拉總統，世界氣候大會正是在盧拉總統的倡議下於貝倫召開的，世界各國可以在這裡親眼目睹熱帶雨林的壯麗景色和脆弱之處。”
在此背景下，本周仍在巴西參加氣候峰會的德國環境部長施耐德（Carsten Schneider）不得不高調表態。他公開稱贊貝倫是一座“了不起的城市”。“我在這裡看到了高漲的建設熱情、友善的人民，但也看到了許多貧困現象。”這位社民黨籍的部長表示：“這個地方不僅凸顯了熱帶雨林的重要性，也促使國際社會關注其社會問題、把氣候問題和社會問題結合起來思考。”
他重申，德國政府將履行承諾，為氣候保護項目繼續向巴西提供資金援助。施耐德還在社交媒體發帖稱，很遺憾在氣候大會日程結束後他不能在貝倫多呆幾天。
作者: 德聞 (德新社、德廣聯)
