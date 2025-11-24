看不下去中對高市早苗報復 竹縣前議員砸360萬贊助民眾赴日旅遊

日本首相高市早苗「台灣有事」說引起中國大動作報復，前新竹縣議員陳金清看不下去，決定自掏腰包贊助民眾赴日旅遊。路透社



日本首相高市早苗「台灣有事」說引起中國強烈反彈，大動作呼籲中國公民勿赴日旅遊。對此，有「孫大砲」之稱的民進黨籍新竹縣前議員孫金清，決定自掏腰包拿出360萬元鼓勵鄉民赴日旅遊，符合資格者每人贊助1萬8千元日幣（約台幣3,600元），總計1,000個名額，希望能夠貢獻一己之力，力挺支持台日民主情誼與挺台的日本高市早苗首相。

日本首相高市早苗日前於國會答詢時，針對「台灣有事」說力挺台灣，宣稱台海若爆發武力衝突，就可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同於日本可能出兵。相關發言立刻引發中國政府不滿，不只發布旅遊警示、留學警告，中國外交官也大動作挑釁，同時又再度禁止甫於今年6月解禁的日本水產進口。

孫金清表示，中國對日本的報復行為「真的看不下去」，於是決定自掏腰包360萬元，鼓勵新豐村的鄉民赴日旅遊，只要在新竹縣新豐鄉設籍滿一年，並獲得村長的證明，就可憑赴日機票或其他證明文件，索取每人1萬8千日幣的旅遊贊助金，名額限1千人，發完為止。

孫金清指出，2021年中國趁台灣鳳梨豐收之際，突然宣布暫停鳳梨進口，當時是日本人感恩台灣在大地震時熱血賑災，紛紛主動訂購台灣鳳梨，才讓農民免於受創。日本從前首相安倍晉三到高市早苗，都是挺台的堅定盟友，「高市早苗情意相挺台灣，我們台灣人也要相挺回去」。

孫金清過去曾任新竹縣第14屆議員，因為民喉舌被封為「孫大炮」，事業有成退休後務農，長期熱心公益，默默行善助人，曾捐贈消防救災車、年節提供摸彩大獎汽車，日前也曾親赴花蓮光復鄉支援救災，造福鄉里。

