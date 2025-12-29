即時中心／林耿郁報導

針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！

仗義執言！針對中國本次圍台軍演，《讀賣》社論認為，中國自2022年因時任美國眾院議長裴洛西訪台，實施大規模圍台演習後，便反覆以各種理由進行類似行動。

且中方除了劍指台灣，也對日相高市早苗「台灣有事」言論過激反應，還加大對日「經濟施壓」，包括呼籲中國民眾避免赴日、以及停止進口水產品等措施。

在軍事層面上，中國挑釁近期升高，本（12）月上旬更傳出中方軍機對日本自衛隊機「雷達照射」。

讀賣認為，中國因為不滿首相發言就以軍事力量威嚇，根本是無理行徑；讓區域緊張局勢升溫，是北京自證到底是誰在破壞區域的和平穩定。

社論也提到，中方同時反彈美國川普政府本月中旬批准對台、規模為歷來最大、總額約百億美金的軍售案，指控其「破壞台海和平穩定」。

不過讀賣反駁，正是中國從未放棄以武力統一台灣、一再進行軍事威壓，才使局勢更不穩定；北京應正視其「恣意行為」正加深日、美等國不信任，讓國際社會更看清中方嘴臉。

讀賣最後警告，一旦中國對台動武，日本南西諸島（沖繩等西南離島）勢必面臨風險；而在釣魚台（尖閣諸島）周邊，中國海警船侵入日本領海已「常態化」。因此日、美應密切合作，詳盡分析此次演習內容，並將資訊用於提升自衛隊、駐日美軍的共同應變能力，嚴防「台灣有事」成真、甚至擴大為區域的全面衝突。

原文出處：快新聞／看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行

