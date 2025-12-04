看不下去!濱崎步"無人演唱會"遭稱假消息 御用美容師打臉

生活中心／綜合報導

日本天后濱崎步上週原定在上海開演唱會，沒想到卻因為中日關係的惡化，臨時被取消，但她還是堅持完成「無人演唱會」，事後卻被中國媒體報導是「假消息」，讓濱崎步御用美容師看不下去，氣憤發文還原真相，濱崎步微博也停止更新，大量台灣網友則湧入她社群，力挺「歡迎來台灣！」

日本天后濱崎步，上週在上海的演唱會，被臨時粗暴喊卡，她仍決定面對1萬4000個空位開唱，偏偏中國媒體，卻陸續報導，這是假消息。濱崎步事後還在IG發文，說是最難忘的節目，不少中國粉絲留言替她抱屈，做為中國人，感到羞恥、悲憤，同時認識到獨裁的政權政府，還有人說，中國政府不代表中國人的想法和做法，以及可愛的逮丸郎說，沒關係，中國不能去，台灣歡迎你，Taiwanloveyou。民眾：「他們（百姓）應該沒有太多的，像我們台灣這麼民主，可以你想說什麼就說什麼，其實政治跟演藝不要牽扯在一起，歡迎（濱崎步），如果她有這個打算（來台開唱），當然也是歡迎啊。」

日本天后濱崎步完成無人演唱會，慘遭中國媒體指稱假消息（圖／微博）隨行的美容師高橋美香也氣到發文，還原當時狀況，即便台下沒有觀眾，濱崎步也在所有成員面前低頭，請求「請讓我們演出」，然後站上舞台，最不服氣的應該是她本人。濱崎步返回日本後，更瘋狂轉發台灣媒體的繁體中文報導，唯獨封鎖微博，已經6天完全未更新，形成強烈對比！中日關係緊張，但反觀台日關係，越來越好，在日本四國道後溫泉旁邊的商店街，出現幸福實現黨的字牌，寫著日本絕不會再棄台灣於不顧，現在正是樹立日台同盟的時候，大方挺台灣。民眾：「這樣對我們台灣，可以讓更多人看到台灣，會覺得台灣有被重視到，畢竟台灣在這個國際上的地位，說真的挺尷尬的。」

日本四國道後商店街出現幸福實現黨「挺台灣」（圖／民視新聞）幸福實現黨，其實是日本極右翼政治團體，2009年創立，主張制定日本版的台灣關係法、承認台灣是獨立國家、協助台灣參與國際組織。高雄市議長康裕成：「日本議員說確實有這個黨，我個人是覺得，我長期跟日本的議員往來，其實很多日本議員非常支持台灣，他們都自稱為是台灣的『心友』，不管是文字，還是具體的行動，支持台灣我們都非常感謝，也看得出來，他們其實也面對很多壓力，但是面對壓力的時候，他們還是堅決站在跟台灣一起。」中日、台日關係，呈現兩極化，議長也說，濱崎步的無人演唱會，是對荒謬現實最優雅、最有力的反擊，來台開唱，不會有無人演唱會、也不會有無言的結局，只會有滿滿的熱情滿滿的台灣味。

