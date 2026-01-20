看不下去！美3大樞機主教要求川普依照道德良知推行外交

美國3大樞機主教發聯合聲明呼籲川普政府以道德良知為標準推行外交政策。左至右分別為:華府樞機主教麥克勞（Robert McElroy）、紐澤西州樞機主教杜賓（Joseph Tobin）和芝加哥樞機主教庫皮敕（Blase Cupich）。美聯社



美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉、揚言動武奪取格陵蘭，種種脫韁外交政策讓宗教人士看不下去。美國3位天主教樞機主教週一（1/19）發表聯合聲明，敦促川普政府依循道德良知推行外交政策。

芝加哥樞機主教庫皮敕（Blase Cupich）、華府樞機主教麥克勞（Robert McElroy）和紐澤西州樞機主教杜賓（Joseph Tobin）週一透過聯合聲明，對美國近日在委內瑞拉、格陵蘭和烏克蘭外交政策上的做法表達憂心，稱這些政策引發外界對「使用武力和和平意義何在的質疑」。

三位樞機主教警告：「我們國家在全球對抗邪惡、維護人命和人性價值、支持宗教自由上所扮演的道德角色正在全面遭受檢驗。我們譴責把戰爭作為追尋狹窄國家利益的工具，動用武力只應在極端情況下且是最後不得已的選項，而不是作為一般國家政策工具。」

聲明中接著說：「我們追求一個尊重且促進人類生命權、宗教自由權的外交政策，並藉此在全球各地提升人類尊嚴，特別是透過經濟援助實現。」

庫皮敕和麥克勞向美聯社表示，這份聲明是受到今年1月7-8日在梵蒂岡舉行的樞機主教會議啟發。當時各地樞機主教對於美國近來的外交政策感到憂心，其中包括刪除對外援助經費、威脅武力奪下格陵蘭和奇襲生擒委內瑞拉總統馬杜洛等。

庫皮敕表示，他承認馬杜洛被捕會被視為一項正面之舉，但反對透過美軍執行。他說：「當我們用這種方式進行時，就等於對外宣告：『因為我們可以這麼做，所以就做了，而這是正確的』這種訊息相當令人憂心。我們應該要遵守法治。」

樞機主教杜賓向美聯社表示，他們並非點名批判川普政府，而是希望美國能重拾帶領世界的道德角色。他強調，「我們不支持任何政黨或政治行動」，但相信所有信徒和有善念者都各自擔負著責任：「他們可以訴諸最基本的人道和良知來發聲。」

川普本月初接受《紐約時報》專訪時曾直率表示，只有「他自己的道德觀」能阻止他行使總統權力。

