看不出來相差19歲！陳妍希、周柯宇《狙擊蝴蝶》禁忌戀甜炸，揭秘姐姐6招「抗老回春術」

（圖／取自 陳妍希 微博）

近期陸劇圈最熱門的話題，莫過於陳妍希(42歲)離婚後狀態大回春，與小19歲的「年下男」周柯宇(23歲)主演的《狙擊蝴蝶》！這部劇不僅劇情設定是讓人欲罷不能的「禁忌偷偷愛」，更由打造出神劇《想見你》的導演黃天仁親自操刀，細膩的情感處理與唯美畫面，讓這對相差快20歲的姐弟戀CP感爆棚。網友紛紛大讚陳妍希飾演的女強人岑矜，眼角眉梢都自帶少女感，完全沒有劇中設定年長11歲的姐姐感。究竟她是透過什麼方法，維持這般凍齡的「初戀臉」？今天就來深入分析陳妍希的6大抗老保養秘訣！

越禁忌越好嗑的冬季甜劇《狙擊蝴蝶》

喜歡小甜劇的劇迷，今年冬天絕對不能錯過《狙擊蝴蝶》。劇中陳妍希飾演遭遇老公背叛的都會女強人，遇上曾受她爸媽資助、暗戀她多年的弟弟周柯宇。兩人在劇中雖然有著年齡與身份的枷鎖，但那種想愛又不敢愛、最後忍不住淪陷的拉扯感，真的太好看了！加上導演黃天仁擅長的氛圍感營造，讓這對實際年齡相差19歲的組合，在螢幕上卻展現出滿滿的粉紅泡泡，陳妍希的狀態好到讓人驚嘆：「這根本是逆生長吧！」

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：3分鐘消腫操，向浮腫說拜拜

陳妍希的臉蛋容易水腫，因此她有一套「有時間就跳」的消腫操

按揉耳後：按摩耳後凹陷處直到微酸，幫助排出廢物、舒緩下顎浮腫。

按揉鎖骨：按壓鎖骨凹陷處，消水腫同時舒緩肩頸。

按壓小腹：按壓小腹兩側淋巴，緩解下肢沉重，特別適合久坐族。

深蹲排毒：蹲馬步配合轉身出拳（記得開膝、臀部發力），加上腳外開45度深蹲墊腳尖，啟動大腿肌肉促進代謝。

（圖／取自 陳妍希 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：極致「以油養膚」法

為了維持肌膚的透亮與輪廓線，陳妍希非常推崇「油敷法」。

步驟：先熱敷打開毛孔 -> 全臉噴保濕噴霧 -> 手心搓熱2滴護膚油按壓全臉 -> 順便按摩脖子疏通經絡 -> 再取3-4滴油加強按摩。

工具加持：她也會搭配刮痧板，針對輪廓線與蘋果肌進行提拉刮痧，讓臉部線條更立體緊緻，視覺年齡瞬間減5歲。

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：體內環保首推哈佛蔬菜湯

飲食是好狀態的關鍵。她近期常煮「哈佛蔬菜湯」來暖胃降火。

食材：南瓜、洋蔥、紅蘿蔔、捲心菜。

做法：大火煮滾後轉小火煮20分鐘，稍微調味即可。這些蔬菜富含天然植化素，是抗老的超級食物。

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：養出紅潤肌的紅棗蘋果湯

氣血充盈，人看起來就年輕！陳妍希推薦這道湯品，補氣血又健脾，還不上火。

食材：蘋果、紅糖、枸杞、紅棗、煮熟的雞蛋。

做法：全部食材加水煮20分鐘。

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：排毒密技早起「拍八虛」

想要身體乾淨、臉蛋乾淨，就要學這招中醫養生法。

做法：用「空心掌」拍打身體的八個凹陷處——腋窩、肘窩、股溝、膕窩（膝蓋後方），左右各拍50次。

作息：搭配晚上10點半前入睡、不熬夜，排毒效果加倍。

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：抗炎飲食自製胡蘿蔔抗炎飲

少吃高糖、高油鹽食物，多攝取莓果、番茄等天然抗氧化劑。她更分享了特製早餐飲品，用「蒸」好的胡蘿蔔 ＋ 蘋果 ＋ 檸檬 ＋ 亞麻仁油 ＋ 薑黃粉 ＋ 黑胡椒，加水打成果汁。這杯滿滿的抗發炎營養，是她維持活力的秘密武器。

（圖／取自 陳妍希 微博）

陳妍希的狀態回春，她分享不只靠保養，更來自於心態的轉變。當內核穩定、精神狀態向上時，那種「毫不費力」的好看自然會流露出來。女孩們請懂得寵愛自己，專注於生活，多培養運動或護膚等愛好，妳會愛上這種對生活的「掌握感」！

