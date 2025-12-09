styletc

看不出來相差19歲！陳妍希、周柯宇《狙擊蝴蝶》禁忌戀甜炸，揭秘姐姐6招「抗老回春術」

廖怡婷
（圖／取自 陳妍希 微博）
（圖／取自 陳妍希 微博）

近期陸劇圈最熱門的話題，莫過於陳妍希(42歲)離婚後狀態大回春，與小19歲的「年下男」周柯宇(23歲)主演的《狙擊蝴蝶》！這部劇不僅劇情設定是讓人欲罷不能的「禁忌偷偷愛」，更由打造出神劇《想見你》的導演黃天仁親自操刀，細膩的情感處理與唯美畫面，讓這對相差快20歲的姐弟戀CP感爆棚。網友紛紛大讚陳妍希飾演的女強人岑矜，眼角眉梢都自帶少女感，完全沒有劇中設定年長11歲的姐姐感。究竟她是透過什麼方法，維持這般凍齡的「初戀臉」？今天就來深入分析陳妍希的6大抗老保養秘訣！

越禁忌越好嗑的冬季甜劇《狙擊蝴蝶》

喜歡小甜劇的劇迷，今年冬天絕對不能錯過《狙擊蝴蝶》。劇中陳妍希飾演遭遇老公背叛的都會女強人，遇上曾受她爸媽資助、暗戀她多年的弟弟周柯宇。兩人在劇中雖然有著年齡與身份的枷鎖，但那種想愛又不敢愛、最後忍不住淪陷的拉扯感，真的太好看了！加上導演黃天仁擅長的氛圍感營造，讓這對實際年齡相差19歲的組合，在螢幕上卻展現出滿滿的粉紅泡泡，陳妍希的狀態好到讓人驚嘆：「這根本是逆生長吧！」

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）
（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：3分鐘消腫操，向浮腫說拜拜

陳妍希的臉蛋容易水腫，因此她有一套「有時間就跳」的消腫操

按揉耳後：按摩耳後凹陷處直到微酸，幫助排出廢物、舒緩下顎浮腫。

按揉鎖骨：按壓鎖骨凹陷處，消水腫同時舒緩肩頸。

按壓小腹：按壓小腹兩側淋巴，緩解下肢沉重，特別適合久坐族。

深蹲排毒：蹲馬步配合轉身出拳（記得開膝、臀部發力），加上腳外開45度深蹲墊腳尖，啟動大腿肌肉促進代謝。

（圖／取自 陳妍希 微博）
（圖／取自 陳妍希 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：極致「以油養膚」法

為了維持肌膚的透亮與輪廓線，陳妍希非常推崇「油敷法」。

步驟：先熱敷打開毛孔 -> 全臉噴保濕噴霧 -> 手心搓熱2滴護膚油按壓全臉 -> 順便按摩脖子疏通經絡 -> 再取3-4滴油加強按摩。

工具加持：她也會搭配刮痧板，針對輪廓線與蘋果肌進行提拉刮痧，讓臉部線條更立體緊緻，視覺年齡瞬間減5歲。

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）
（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：體內環保首推哈佛蔬菜湯

飲食是好狀態的關鍵。她近期常煮「哈佛蔬菜湯」來暖胃降火。

食材：南瓜、洋蔥、紅蘿蔔、捲心菜。

做法：大火煮滾後轉小火煮20分鐘，稍微調味即可。這些蔬菜富含天然植化素，是抗老的超級食物。

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）
（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：養出紅潤肌的紅棗蘋果湯

氣血充盈，人看起來就年輕！陳妍希推薦這道湯品，補氣血又健脾，還不上火。

食材：蘋果、紅糖、枸杞、紅棗、煮熟的雞蛋。

做法：全部食材加水煮20分鐘。

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）
（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：排毒密技早起「拍八虛」

想要身體乾淨、臉蛋乾淨，就要學這招中醫養生法。

做法：用「空心掌」拍打身體的八個凹陷處——腋窩、肘窩、股溝、膕窩（膝蓋後方），左右各拍50次。

作息：搭配晚上10點半前入睡、不熬夜，排毒效果加倍。

（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）
（圖／取自 《狙擊蝴蝶》 微博）

陳妍希「逆生長」6大抗老保養術：抗炎飲食自製胡蘿蔔抗炎飲

少吃高糖、高油鹽食物，多攝取莓果、番茄等天然抗氧化劑。她更分享了特製早餐飲品，用「蒸」好的胡蘿蔔 ＋ 蘋果 ＋ 檸檬 ＋ 亞麻仁油 ＋ 薑黃粉 ＋ 黑胡椒，加水打成果汁。這杯滿滿的抗發炎營養，是她維持活力的秘密武器。

（圖／取自 陳妍希 微博）
（圖／取自 陳妍希 微博）

陳妍希的狀態回春，她分享不只靠保養，更來自於心態的轉變。當內核穩定、精神狀態向上時，那種「毫不費力」的好看自然會流露出來。女孩們請懂得寵愛自己，專注於生活，多培養運動或護膚等愛好，妳會愛上這種對生活的「掌握感」！

