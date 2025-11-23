看不出來！ 有買家專挑「事故車」 重大事故價格1折砍

不少人為了便宜，不只會買中古車，還會挑「事故車」來買。（示意圖／東森新聞）





俗話說，沒有賣不出去的車，只有賣不出去的價格！不少人為了便宜，不只會買中古車，還會挑「事故車」來買。其中又分成輕微事故和重大事故，如果維修好，外觀不仔細看，根本看不出來。只是專家點出，如果傷到主結構，雖然價格確實很便宜，但多少會影響行車安全。

油門一催，音浪炸街，紅色GTR外型馬力都搶眼，但幾天前...才剛經歷重大事故，幾乎報廢，但光看，修復外觀根本看不出來，這種車俗稱拼裝車，是事故車的一種，因為受劇烈撞擊，傷到整體骨架，只能將撞爛的地方切除，再「拼接」修復，因為價格甜，有些人不忌諱。

廣告 廣告

買二手車、中古車時，外觀很常都是光鮮亮麗，是不是事故車，光用看的根本看不出來，不過如果是事故車就不能買嗎，行家教你這樣看。

凡走過必留下痕跡，除了最直觀板金色差間隙，如果是小事故，打開引擎蓋先檢查螺絲被轉過就會掉漆，膠條硬度，太軟可能就不是原廠膠，再來是對車身號碼、引擎蓋、葉子板是否一致，怕被竄改，貼紙新舊差異也可以留意，如果是重大事故。

二手車行業者林主任：「（梁）會彎曲不平，開久會生鏽。」

主樑結構被動過，形狀可能歪歪扭扭或生鏽，另外ABC柱隔音條也要記得掀開。二手車行業者林主任：「焊接點就是從這邊開始看，原廠焊接點都是很漂亮的，都是很漂亮的。」

但很多人，買事故車就是衝著便宜，如果清楚車況也並非不能買。二手車行業者林主任：「就是因人而異啦，有的人比如說，他的預算可能只有30萬，但漂亮的車，原鈑件可能要40、50萬，有的人想說他代步用，其實沒什麼差，撞到主結構的話，就盡量不要買。」

但最怕就是用原價，還買到事故車，買二手超車前，最好還是找有認證車商，或找第三方鑑定，才不會買到「殺肉車」，自己也被當肥羊。

更多東森新聞報導

1500元拍到百萬車？中古業者曝陷阱：不划算

快訊／快關窗！台南中古車材料行大火 狂竄刺鼻濃煙

20年老鄰居縱火燒死母女！偷內褲被抓 疑「懷恨在心」報復

