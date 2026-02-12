看不出年齡的秘密！用克蘭詩精華粉底、DARPHIN緊塑修護霜、DIOR透亮水凝露打造「澎潤、緊緻、透亮」巔峰膚況

（圖／品牌提供）

現代人因生活節奏緊湊、長期熬夜與環境壓力，往往會面臨肌肉萎縮、筋膜緊繃，甚至一覺醒來發現線條位移的「斷崖式衰老」。在視覺減齡的秘密中，比起單純處理表層紋路，我們更應關心如何重塑肌膚的支撐結構，並利用光影技術填補凹陷。當皮膚擁有充足的保濕力與俐落的輪廓線時，臉龐自然會散發出年輕健康的高級質感。

克蘭詩 黃金雙萃精華粉底液

底妝迎來劃時代變革！今年克蘭詩把抗老經典【黃金雙萃精華】雙管雙萃科技與傳奇抗老成分首度應用於底妝，有別於市面上精華混入粉底的產品，雙管設計確保每次按壓都能瞬時激活高效成分，更成功穩定兩大極難共存的抗老關鍵「木瓜煥亮酵素」與「膠原雙胜肽」，將卓越彩妝表現與抗老保養功效合而為一，這款粉底擦在臉上不僅滋潤，更能幫皮膚添加光澤，皮膚看起來更澎潤飽滿自然就有減齡的視覺效果。

克蘭詩 黃金雙萃精華粉底液 30ml／2,650元、拉提粉底刷／1,650元（圖／品牌提供）

黃金雙萃精華粉底液提供光感服貼妝效，高延展的保濕質地，具備可疊加的輕盈遮蓋力。台灣精選 6 色，從白皙到自然、粉膚到暖膚，全面涵蓋台灣女性常見膚色，確保每次上妝都能達到最精準、最自然的完美妝效。搭配拉提粉底刷將粉底液均勻推，讓妝容更加精緻、透亮。

精華底妝限時回饋組 限定組合：黃金雙萃精華粉底液 30ml+拉提粉底刷組合價格／3,800 元（圖／品牌提供、廖怡婷 攝）

搭配粉底刷上妝可先從臉部中心向外、額頭、臉頰至下巴畫三字，由下而上抹開粉底液；接著針對在意瑕疵可重複疊加幫局部增強遮瑕效果，以拉提粉底刷獨家刷頭輕輕點按少許粉底液即可，最後可用掌心溫熱並輕輕按壓臉部高光處，再次活化「雙重光感科技」，讓精華與肌膚完美貼合，綻放自然年輕光澤。

彩妝大師台灣獨家「雙萃光感貼妝術」:一提、二點、三煥亮（圖／廖怡婷 攝）

DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑系列

DARPHIN由物理治療師Pierre Darphin創立，率先提出從「肌膚支撐結構」對抗老化的概念，而非只停留在表層修補。全新推出的深海翡翠蘊活緊塑系列正是為了現代人而生的保養品，除了紋路、毛孔、缺水與暗沉問題，還要加強輪廓緊緻度，品牌使用專利「CDP 超塑修護酶」，結合「深海翡翠再生因子」與「三重結構復位胜肽」，幫助修護、緊緻皮膚輪廓。

DARPHIN 深海翡翠蘊活前導精粹150ml / 4,500元、深海翡翠蘊活緊塑精華30ml 典藏版14,500元、永續版12,300元。（圖／廖怡婷 攝）

這系列的保養品膚觸十分細膩，尤其精華與修護霜質地具備極佳的包覆感與延展性，塗抹時能強烈感受到肌膚被柔和包覆，特別適合在作息不穩定、容易顯露疲態的時期使用。當臉部線條變得俐落，不再因下垂而產生陰影暗沉時，視覺年齡就能顯著降低，從根源對抗所謂的斷崖式衰老。想要看起來更年輕就不能輕忽紋路、毛孔、缺水、鬆弛等肌膚問題。

DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑修護霜 50ml 典藏版14,500元、永續版12,300元；DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑潤澤霜50ml、深海翡翠蘊活緊塑水凝霜50ml 典藏版13,000元、永續版11,000元（圖／廖怡婷 攝、品牌提供）

迪奧 雪晶靈極透亮水凝露

透亮的膚質是決定視覺減齡的重要維度。迪奧升級版的雪晶靈極透亮水凝露，首度結合「雪絨花三次方煥亮科技」結合「5%菸鹼醯胺」與「甘草酸鉀」，精準解決膚色紊亂與暗沉。這款具備 6QD 功效的水凝露，不僅能透亮淡斑、細緻毛孔，更升級加入了關鍵的「澎潤」功效。當肌膚的保濕力提升、結構變得飽滿時，不僅能抗油光、抗瑕疵，更能讓光線在肌膚表面產生完美的折射。這種全方位的淨白與澎潤感，能讓膚質看起來更有質感，呈現出年輕肌膚特有的那種透光、無瑕的晶瑩狀態。

迪奧 雪晶靈極透亮水凝露 175ml／2,800元（圖／品牌提供）





