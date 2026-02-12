看不出年齡的秘密！用克蘭詩精華粉底、DARPHIN緊塑修護霜、DIOR透亮水凝露打造「澎潤、緊緻、透亮」巔峰膚況
現代人因生活節奏緊湊、長期熬夜與環境壓力，往往會面臨肌肉萎縮、筋膜緊繃，甚至一覺醒來發現線條位移的「斷崖式衰老」。在視覺減齡的秘密中，比起單純處理表層紋路，我們更應關心如何重塑肌膚的支撐結構，並利用光影技術填補凹陷。當皮膚擁有充足的保濕力與俐落的輪廓線時，臉龐自然會散發出年輕健康的高級質感。
克蘭詩 黃金雙萃精華粉底液
底妝迎來劃時代變革！今年克蘭詩把抗老經典【黃金雙萃精華】雙管雙萃科技與傳奇抗老成分首度應用於底妝，有別於市面上精華混入粉底的產品，雙管設計確保每次按壓都能瞬時激活高效成分，更成功穩定兩大極難共存的抗老關鍵「木瓜煥亮酵素」與「膠原雙胜肽」，將卓越彩妝表現與抗老保養功效合而為一，這款粉底擦在臉上不僅滋潤，更能幫皮膚添加光澤，皮膚看起來更澎潤飽滿自然就有減齡的視覺效果。
黃金雙萃精華粉底液提供光感服貼妝效，高延展的保濕質地，具備可疊加的輕盈遮蓋力。台灣精選 6 色，從白皙到自然、粉膚到暖膚，全面涵蓋台灣女性常見膚色，確保每次上妝都能達到最精準、最自然的完美妝效。搭配拉提粉底刷將粉底液均勻推，讓妝容更加精緻、透亮。
搭配粉底刷上妝可先從臉部中心向外、額頭、臉頰至下巴畫三字，由下而上抹開粉底液；接著針對在意瑕疵可重複疊加幫局部增強遮瑕效果，以拉提粉底刷獨家刷頭輕輕點按少許粉底液即可，最後可用掌心溫熱並輕輕按壓臉部高光處，再次活化「雙重光感科技」，讓精華與肌膚完美貼合，綻放自然年輕光澤。
DARPHIN 深海翡翠蘊活緊塑系列
DARPHIN由物理治療師Pierre Darphin創立，率先提出從「肌膚支撐結構」對抗老化的概念，而非只停留在表層修補。全新推出的深海翡翠蘊活緊塑系列正是為了現代人而生的保養品，除了紋路、毛孔、缺水與暗沉問題，還要加強輪廓緊緻度，品牌使用專利「CDP 超塑修護酶」，結合「深海翡翠再生因子」與「三重結構復位胜肽」，幫助修護、緊緻皮膚輪廓。
這系列的保養品膚觸十分細膩，尤其精華與修護霜質地具備極佳的包覆感與延展性，塗抹時能強烈感受到肌膚被柔和包覆，特別適合在作息不穩定、容易顯露疲態的時期使用。當臉部線條變得俐落，不再因下垂而產生陰影暗沉時，視覺年齡就能顯著降低，從根源對抗所謂的斷崖式衰老。想要看起來更年輕就不能輕忽紋路、毛孔、缺水、鬆弛等肌膚問題。
迪奧 雪晶靈極透亮水凝露
透亮的膚質是決定視覺減齡的重要維度。迪奧升級版的雪晶靈極透亮水凝露，首度結合「雪絨花三次方煥亮科技」結合「5%菸鹼醯胺」與「甘草酸鉀」，精準解決膚色紊亂與暗沉。這款具備 6QD 功效的水凝露，不僅能透亮淡斑、細緻毛孔，更升級加入了關鍵的「澎潤」功效。當肌膚的保濕力提升、結構變得飽滿時，不僅能抗油光、抗瑕疵，更能讓光線在肌膚表面產生完美的折射。這種全方位的淨白與澎潤感，能讓膚質看起來更有質感，呈現出年輕肌膚特有的那種透光、無瑕的晶瑩狀態。
看更多 CTWANT 文章
2026 必收「心動粉色系」美妝清單！SK-II櫻花版青春露、嬌蘭絕美潤膚淡香精都能讓梳妝台一秒淪陷
愛笑女生必看！嬌蘭、資生堂、DR.WU三款抗老眼霜搭配簡單按摩，養出緊緻眼周讓視覺年齡狂降
被封為劉亦菲接班人！「天選妖妃」王楚然《成何體統》美瘋了，超愛敷面膜＋每天5分鐘美容儀
其他人也在看
把「春天的味道」穿在身上！2026必收3款「少女感粉嫩香」：是初綻櫻花、清透茶韻，也是最浪漫的義式甜點
歐舒丹：當白茶遇到粉櫻的幸運邂逅如果說春天的清晨有形狀，那一定就是歐舒丹的限量「白茶櫻花淡香水」！它聰明地用白茶的細緻純淨中和了櫻花的明亮柔美，噴上的瞬間，像是春風拂過滿開的櫻花林，清新卻不顯得過於矯情~隨之而來的茶韻讓感官瞬間舒心自在，最後留下的金木基調...
只請7天產假反而惡化夫妻關係！爸爸延長育嬰假，媽媽的育兒焦慮降低25%
當父親不再只是「幾天陪產就回職場」，母親的育兒壓力、夫妻分工衝突，甚至女性的職涯發展，都出現明顯改善。
小孩聰不聰明，8個月大就能看出來！「這特徵」越明顯智商越高
嬰兒在8個月大時展現出的好奇心程度，與3歲後的認知能力發展呈現顯著正相關，特別體現在語言理解與邏輯推理能力上。
隱私漏洞！他浴室裝「１物」洗澡全被鄰居看光光，網友嚇：燈一開就像皮影戲
許多民眾會在浴室或私人空間安裝窗簾或百葉窗，希望能維護個人隱私。然而，近日一名網友意外發現，對面住戶家中的百葉窗設計存在隱私漏洞，從高處角度仍能清楚看見室內情況，讓他感到震驚並陷入該如何善意提醒鄰居的
再4個月畢業！ 雙親栽培承接家業 機械加工國手命喪輪下
台中市 / 綜合報導 台中市烏日區，發生混凝土車輾壓雙載機車，造成23歲蘇姓雙胞胎兄弟一死一傷的悲劇，死者是騎機車的哥哥，據了解兄弟倆家裡開設工廠，家人有計畫栽培他們日後接手家族企業，哥哥還曾經代表國家參加國際技能競賽，獲得優勝，沒想到一場意外，讓正要起步的人生畫下句點。比賽影片，這是2024年，代表我國參加國際技能競賽的中華台北代表隊，出賽的情況。蘇姓雙胞胎哥哥說：「這不僅是比賽，更是熱血與榮耀的交織。」其中銑床項目的選手，蘇姓雙胞胎哥哥，在比賽中獲得優勝，頒獎時爸爸媽媽開心上台和他一起合照。頒獎典禮司儀說：「爸爸媽媽今天也來了，對不對，好，一起來慶祝。」哥哥獲獎後，也在總統府獲得賴清德總統接見，雙胞胎家裡開設工廠，父母親栽培他，要他日後接手家業，意外發生後，工廠雖然照常運作，但家屬低調不想再提傷心事。記者VS.雙胞胎父母親友說：「(媽媽還在樓上)，對，應該不適合(談)吧。」雙胞胎兄弟就讀台中一所科技大學建教合作班，鄰居透露，兄弟倆學習認真，對鄰居也很客氣，得知他們出車禍，相當驚訝。鄰居說：「他們的孩子很乖，這樣子，願意做那個(銑床工)，還能出國比賽，喔，聽到(噩耗)好難過。」昨(11)日下午，雙胞胎哥哥騎車載弟弟，和一輛預拌混凝土車發生碰撞，兄弟倆被捲進混凝土車後輪，弟弟左腳嚴重壓傷，哥哥頭部重創，當場死亡。哥哥喜歡騎自行車運動，是個陽光男孩，他和弟弟平常在家裡機械工廠實習，假日到學校上課，兩人再4個月就要畢業，哥哥卻在生命即將發光發熱時，畫下句點，留給家人無限悲痛。 原始連結
《大濛》9m88 滑雪穿整套香奈兒、氣場封神！換上運動風也俐落時髦、這單品激推必收
如果以為9m88只適合高級精品路線，那就太小看她了，這次攜手lululemon，完美示範什麼叫做「舒服也能很有型」。全新推出的 EasyFive™ 休閒長褲系列，以運動員思維為核心設計，把機能與都會感融合得剛剛好。採用 Utilitech™ 科技面料，主打輕柔彈性，穿起來不僅舒適，還能維持...
先弒親再屠校！加拿大校園槍擊案動機浮現：出現警訊時沒人接住他
警方目前仍未對犯案動機下定論，但已將 Jess 的心理健康狀況、家庭關係與長期社會孤立列為重點調查方向。
Rosé也是水瓶女！迎來29歲生日 BLACKPINK全員洗版！Jennie、Lisa、Jisoo和這位深夜告白「11年友情」逼哭粉絲
最先引爆話題的是Jisoo轉發Rosé照片，寫下「my sooyaaaa」，還附上愛心符號。畫面中兩人後台自拍，穿著表演服貼臉合照，Jisoo對鏡頭俏皮眨眼，Rosé則嘟嘴入鏡，完全是熟到不能再熟的默契。接著Lisa也發出與Rosé的合照，甜喊「HBD to my no.1 girl」，更寫下Love you Rosé，...
【Threads上紅什麼】SEVENTEEN變身藍色小精靈攻陷7-11！粉絲狂掃甜點、購物袋...8款聯名商品
韓國大勢男團SEVENTEEN近期話題不斷，除了音樂作品橫掃全球，這次更與經典卡通角色「藍色小精靈」展開超萌跨界聯名！全系列商品正式於全台7-11獨家登場，從甜點、麵包到生活雜貨共計八款商品，更推出多達30款隨機貼紙供克拉們收藏，讓粉絲紛紛
日本粉底適合台灣人嗎？彩妝大師教你底妝挑選與妝前保養新觀念
全球氣候轉變，連帶影響的不只是體感溫度與衣著習慣的改變，更讓多數女性在挑選底妝與上妝步驟方面重新調整節奏。面對劇烈變化的氣溫，底妝、粉底到底該怎麼選？應對氣候的上妝方式又有哪些新觀念？這次特別請教黛珂日本彩妝師－國京寬一老師解答：粉底挑選、上妝4大新知。
宋雨琦飛紐約拎這顆TB太搶鏡！話題精品包：Gucci、MK…法國百年傳奇托特包正式登台
新款精品包推薦：Gucci Borsetto 這顆Gucci Borsetto、名字就很會—把義大利文「borsa」（包）與「morsetto」（馬銜鍊）結合，聽起來像暱稱，卻自帶宣言感。設計上延續品牌自 1940 年代以來的馬術靈感，標誌性馬銜鍊金屬細節再次回歸，把復古與當代線條揉在一起。修長提...
不要亂插拔！使用USB隨身碟「４動作」其實超NG，做錯恐讓檔案消失或中毒
隨著數位時代來臨，USB隨身碟已成為現代人不可或缺的資料儲存工具，輕巧便利的特性讓它廣受上班族喜愛。然而，隨身碟使用起來雖然簡單，卻潛藏著許多容易被忽視的風險。國外科技媒體近日揭開４個常見的USB隨身
毛孔暗沉全破解！SK-II櫻花限定＋克蘭詩雙管革命粉底＋ORBIS炭潔顏打造自帶光圈肌
Step1 先把毛孔清乾淨，光才進得來毛孔若被老廢角質與皮脂堵住，再好的精華都難以發揮。ORBIS雙重酵素潔顏粉-炭吸附版，延續高人氣酵素潔顏粉基礎，加入炭吸附概念，透過酵素協助分解老廢角質與皮脂混合物，並以炭吸附髒污，幫助毛孔維持清爽狀態。濃密彈性泡泡搭配胺基酸系...
春節團圓更要「察言觀色」 這些變化可能不是老化
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】農曆春節將至，家人密集相處是觀察長輩健康的最佳時機。衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇
年前最後一週衝刺！三招『壓軸養膚提案』，讓妳除夕圍爐自帶濾鏡光！
壓軸養膚提案1：精準校色，養出不畏原相機的「初雪光」年前忙著各種聚會與收尾工作，最怕膚色暗沉、斑點浮現？迪奧這次全新升級的「雪晶靈極透亮水凝露」完全就是為這場硬仗而生！它首創的6QD效能，能針對緊緻度、保濕度、斑點等6大關鍵維度精準出擊，關鍵在於那個能校正三原...
2026日本郵局國際包裹最新攻略：EAD電子報關、新制運費、寄件限制與流程詳解
到日本玩東西太多，想先寄點回家，或是想把當地明信片寄給遠方的親朋好友？這時找日本郵局準沒錯～然而國際郵件規定不斷更新，如寄送包裹必填的「EAD電子報關」，以及最新的運費調整，搞懂這些眉角變得前所未有的重要！ LIVE JAPAN整理了2025年日本郵局國際寄件的最新、最實用攻略！從信件、明信片到各種包裹的詳細費用、尺寸限制，到如何操作電腦版／手機版的「國際郵件我的頁面服務」進行電子報關，甚至連郵局內常見的實用單字和會話都一次掌握。從此告別包裹卡關的窘境，輕鬆將心意與戰利品寄回台灣或其他國家！
愛笑女生必看！嬌蘭、資生堂、DR.WU三款抗老眼霜搭配簡單按摩，養出緊緻眼周讓視覺年齡狂降
嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜#快充眼霜為眼周肌膚注入高度濃縮的皇家蜂王乳平衡油精華修護能量，嬌蘭首度將三種黑蜂蜂蜜濃度提升5倍後注入全新眼霜，同時搭配雙重玻尿酸，能對細紋及乾燥紋路，使眼周皮膚有更澎潤豐盈的效果。極致絲滑輕盈的凝霜質地提供如第二層肌膚般的隱形...
中友百貨後方巷弄美食！隱藏版平價韓式定食，百元就能吃到暖胃燉湯
中友百貨後方小巷裡有間韓式料理▸Oner The Bab◂，價位平實以韓式定食和韓式燉湯為主，在google上維持了不錯的評價，這天剛好在附近想覓食就來吃看看。
冬天蠟黃感走開！2026開運髮型圖鑑：Winter顯白莓果色、高允貞羽毛紮髮成春節焦點
農曆春節將至，變髮趨勢已從單純的剪燙轉向追求自帶濾鏡的「氛圍感」。今年曼都髮型盤點出四款結合韓流偶像亮點的開運髮型，無論是想掃除氣色蠟黃、追求名媛高級感，還是想打造不扁塌的男神髮型，都能在走春聚會中脫穎而出。
八點檔女星坦承「胃口不好」！母1暖舉竟引全網羨慕
娛樂中心／饒婉馨報導藝人曾智希11日在社群平台分享生活近況，透露近期因為食慾不振導致身材稍微消瘦，引發許多粉絲表達擔憂。曾智希表示，媽媽得知她因忙於拍戲而疏於用餐，特別親手準備了一份愛心便當讓他帶去現場；當便當盒蓋掀開時，內容物不僅讓曾智希感到相當幸福，連在場的劇組工作人員都誇讚連連。