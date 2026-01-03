看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣

多名年輕中共解放軍坐在車上痛哭的影片在網路上瘋傳。 （資料照） 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。

長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。

胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。

對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72 小時」行動方案已預演多次。大規模跨海登陸戰不可能毫無徵兆，美方通常能提前數週透過衛星與情監偵掌握敵方動向，預警時間充足。至於所謂「萬枚飛彈洗地」多屬心理戰。

胡振東解釋，中國受限於發射架數量，難以一次傾巢而出；且台灣具備反制作戰能力，能針對對岸飛彈基地執行源頭打擊，削弱其第二波攻勢。美國協防台灣的出發點是核心的國家利益。若台灣失守，美軍在西太平洋的第一島鏈戰略防線將徹底斷裂。一旦美國坐視不管，日、韓、澳等盟友對美國的戰略承諾將產生毀滅性動搖，美國在亞洲的霸權也將隨之崩解。

胡振東也提到，核武並非台海衝突的首選工具，最危險的戰場其實在「人心」。中國正透過大量資訊戰試圖瓦解台灣人的抗敵意志。胡振東強調，再強大的美軍軍援，也無法救助一個「在開打前就選擇投降」的社會。最終能否守住台灣，關鍵仍在於台灣民眾守護民主的決心。

