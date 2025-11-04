「看不到名字的國家」 蕭美琴：讓世界看見台灣不可或缺

副總統蕭美琴4日晚間抵達台南市出席台南市總工業會舉行的「創會50周年慶祝大會」，並頒獎表揚資深卓越企業。（洪榮志攝）

副總統蕭美琴4日晚間抵達台南市出席台南市總工業會舉行的「創會50周年慶祝大會」，並頒獎表揚資深卓越企業。（洪榮志攝）

副總統蕭美琴4日晚間抵達台南市出席台南市總工業會舉行的「創會50周年慶祝大會」。（洪榮志攝）

副總統蕭美琴4日晚間抵達台南市，出席台南市總工業會舉行的「創會50周年慶祝大會」，並頒獎表揚資深卓越企業時，特別以「沒有名字的館」、「沒有名字的島嶼」及「看不到名字的國家」為喻，強調在如此困難的國際環境中，台灣人還能憑藉著勤奮與創新的實力，讓世界看見台灣是不可或缺的力量。

蕭美琴首先代表賴清德總統向台南市總工業會成員致上最誠摯的敬意與感謝，她說，台南是她的故鄉，回憶兒時對台南產業最強烈的印象，就是省道台1線兩旁林立的工廠，那正是台灣經濟活力的象徵。

廣告 廣告

不過，50年來台南的變化很大，甚至有很長一段時間，許多企業為尋找更大舞台，紛紛走向世界各地。這份勇敢的決定相當不簡單，但相信不論走得多遠，大家的心始終都在台灣，「因為台灣是我們的家，台南是我們的故鄉，也是我們的根。」

蕭美琴還表示，最近從雜誌文章看到日本萬國博覽會裡，那個「沒有名字的館」，讓世界看到台灣；「沒有名字的島嶼」，讓世界看到台灣的實力。這讓她想起，在去年台灣贏得世界棒球冠軍時，來自台南統一獅隊陳傑憲在胸前的手勢，也是一樣「看不到名字的國家」；但是為什麼一個看不到名字，在如此困難的國際環境中，依然可以讓世界看到台灣的實力，就是因為大家的打拚，因為台灣人的忍耐、勤奮、創新，讓世界可以感受到台灣的實力，是世界不可或缺的力量。

蕭美琴認為，近年來有越來越多企業遊走全世界後，更能體會到台灣的好，因此許多人才和資金都選擇回到台灣，不只是因為台灣的機會變多，更因為他們看到家鄉在進步，也看到希望在成長，台南的企業家不只走向世界，更願意回來深耕土地，讓家鄉越來越好。

蕭美琴強調，如今產業面臨數位轉型、淨零轉型、人才短缺及關稅等新挑戰，政府將做產業最堅實的後盾，積極爭取對台灣更有利的國際經貿方案，協助企業研發創新拓展多元的全球市場，確保台灣能在產業競爭中更穩健前行。

【看原文連結】