「看不到就不要出來害人」 國稅局志工涉羞辱視障者挨轟

新北市一名視障婦人於5日下午到國稅局中和稽徵所辦理事務，但因看不見向志工求助時，疑似遭志工出言羞辱，說「眼睛看不到就不要出來害人」。婦人回到家後情緒崩潰，其女兒憤怒發文指控，指出稽徵所事後雖然道歉，卻要求她們撤下文章，否則要寫報告，痛批道歉根本沒有誠意。

國稅局稱志工說 「應該叫女兒出來辦 你又看不到」

婦人的家屬發文指出，志工講話不好聽，對母親說，「眼睛看不到，就不要出來害人」，讓努力想要自主生活的母親情緒完全崩潰。國稅局則解釋，志工原意是說「應該叫女兒出來辦，你眼睛又看不到」，並非故意辱罵。

視障婦人到國稅局中和稽徵所辦理事務，疑似遭志工言語羞辱。圖／台視新聞製圖

視障者女兒氣炸PO文 加碼爆料「對方要求撤文章」

志工究竟說了什麼成了羅生門，因為中和稽徵所內的監視器確實有錄下當時影像，但因未錄音無法完全還原真相，而國稅局在第一時間致歉後，還要求家屬刪文，以避免寫反省報告，讓女兒痛批道歉根本沒誠意。

挨批道歉沒誠意 國稅局允諾加強教育「另設櫃台」

事件發生後，愛盲基金會指出，公家機關整體教育不足，需要改善對視障者的關懷。

實際走一趟中和稽徵處發現，愛心服務鈴的設置地點距離入口約10公尺，連視力正常的民眾都得找上一段時間，另外，導盲磚與愛心服務鈴設置在身障者使用的坡道旁，實際上難以照顧到視障者的需求。中和稽徵所允諾，將重新加強對所有志工的教育訓練，並增設服務櫃台。

新北／李若慈、饒永忠 責任編輯／蔡尚晉

