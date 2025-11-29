看不到未來！禾馨怡仁驚傳熄燈 蘇怡寧親曝原因：努力了８年冷暖自知

禾馨怡仁驚傳熄燈，蘇怡寧親曝原因。（翻攝自蘇怡寧臉書）

禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏先前曾透過粉專說明，禾馨怡仁即將在年底結束營運。禾馨婦產科創辦人蘇怡寧今（29）日發文證實，「很遺憾，我們必須把禾馨怡仁結束掉」。

禾馨怡仁年底熄燈 蘇怡寧這樣說

「有緣自會再相逢」，蘇怡寧今天發文說，很遺憾必須把禾馨怡仁結束掉，很多人問為什麼？他表示，應該要說，「當初為什麼我們會來這裡」？蘇怡寧說，當時收到怡仁院長的邀請，希望一起來提升這裡的醫療品質，「我個人只是想證明一件事情，再偏遠的地方都值得有好的醫療，所以我們努力了８年，這中間，冷暖自知」。

蘇怡寧表示，一度確實也證明了自己的理想是正確的，再遠的地方，透過團隊合作的概念，仍然能夠提供最高品質的醫療服務，「即便在沒有奧援跟政府的支持之下，靠我們的力量也可以完成」。

蘇怡寧坦言，在這裡沒有賺過什麼錢，但至少可以有尊嚴的活著，對自己來說，損益兩平這樣就夠了，「我把它當社會責任在做，我可以堅持雙主治醫師開刀，我可以堅持全時麻醉科醫師服務，我可以堅持兒科醫師黃金1分鐘24小時產房待命，只是，大環境的改變，終於讓我有了不如歸去的感覺」。

看不到未來！ 蘇怡寧：無法履行對大家的承諾

「我決定把它收起來」，蘇怡寧說，不賺錢無所謂，重點是，能夠看到這些媽咪滿意的微笑這一切都是值得的，問題是，自己看不到未來，當一切沒有盡頭的事情是無法產生願景的，就完全失去了支撐下去的動力，最重要的是整個大環境的持續動盪沒有任何改變，今年開始台灣的生產率又繼續下降，「6月開始，我找不到麻醉科醫師願意來這裡服務了」。

蘇怡寧表示，當沒有全時的麻醉科醫師支援，禾馨將不再是禾馨，這違背了自己的核心價值，重點是他看不到未來，無法履行對大家的承諾，「無法繼續能夠在這樣的條件下提供高品質的醫療服務，我沒有辦法忍受找所謂的麻醉師，或是當媽咪提出需要無痛或是緊急需要開刀，但是我卻告訴妳很抱歉今天晚上麻醉科醫師在忙，關於品質這件事情，我無法妥協，我有我莫名的堅持」。

蘇怡寧文末也說，「或許看起來大部分的人不在乎，但我在乎，所以，再見了南桃園的各位，美好的一仗，我們已經打過，再美好的演奏也有謝幕的時候，有緣自會再相逢」。

