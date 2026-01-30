看不到李珠珢絕美直拍了？韓職傳禁大砲相機 最快試辦日期曝光

娛樂中心／綜合報導

中職36年例行賽，Fubon Angels韓籍成員李珠珢本季最後一場應援。（圖／記者劉彥池攝影）

韓國職棒（KBO）新球季將於3月底展開，不過接連傳出啦啦隊「不得台韓兩邊跑」，以及禁用「大砲相機」，引起球迷關注。據悉，相關措施最快將在熱身賽階段試行，若正式上路，未來李珠珢、睦那京、李藝斌等人氣啦啦隊成員的現場直拍畫面，恐怕將成為絕響。

李珠珢起初就是以「三振舞」直拍爆紅。（圖／尖端出版提供）

國記者尹世浩透露，這些拍攝規範其實並非臨時起意，而是早已在10支球隊的行銷團隊之間多次討論，只是尚未對外公開。指出針對大砲相機的管理，相關會議已完成討論，最快可能在熱身賽前釋出方向性規定，僅待最後拍板定案。至於實際執行方式，未來不一定會全面禁止攝影器材，而是可能依各球場條件訂出不同標準，包括限制器材規格或使用區域。

廣告 廣告

此外，啦啦隊是否將被要求「不得同時在韓國與海外應援」，尹世浩坦言自己對應援實務並不熟悉，目前在韓國並未聽聞相關具體規定，但若真要實施，可能會有某種官方說法或合約條款出現執行。

更多三立新聞網報導

酒駕形象全毀！女偶像直播脫口「好想死」認患嚴重憂鬱：不活也無所謂

aespa又爆戀情！Giselle爆社內戀愛RIIZE日籍成員 男方霸氣回應了

天王真的來了！郭富城現身台北「首主演台片」合體大咖億萬女星

傳禁啦啦隊「台韓兩邊賺」！李多慧「重話回應」認：4年沒回韓工作

