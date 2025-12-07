看不到車尾燈！日統計「東北、函館」留宿外籍客數 台灣人狠甩各國

即時中心／林耿郁報導

到處都是台灣人！日本東北、北海道函館最新觀光統計數據顯示，台灣旅客持續成為2地區主要外籍遊客來源，留宿人數遠勝其他各國；且隨著「台灣有事」爭議擴大，預期未來我方對日貢獻程度將「有增無減」。

制霸東北！NHK報導，國土交通省東北運輸局統計，今（2025）年9月份，東北六縣旅館、飯店的外國人投宿總數，高達15萬9,870人次，較去（2024）年同期成長約9%，也是2007年統計開始以來的9月份最高紀錄。

其中主力來源就是台灣人；9月我國旅客在東北地區的住宿人數，竟高達7萬3,470人次，穩居首位；遠遠甩開第二名中國的1萬7,510人次，以及第三名美國的9,240人次，其餘各國更是望塵莫及。

縣別方面，9月宮城縣有最多外國人留宿（61,460人），其後依序為青森（34,730人）、岩手（26,030人）、福島（19,100人）、山形（10,890人）；至於熊害嚴重的秋田縣，也有7,660名外國人住宿。

東北運輸局特別指出，台灣民眾旅遊需求「旺盛」，且多條直飛航線均維持良好載客率；十月起東北逐漸進入紅葉、雪景旺季，吸引大量自由行旅客，預計人數還會再創新高。

東北是日本著名賞楓區域。（圖／擷取自"Discover SENDAI"網站）

跨越津輕海峽！北海道函館上半年觀光客342.7萬人 台灣客「住好住滿」

《讀賣新聞》報導，北海道函館市公布2025上半財年（4至9月）統計顯示，造訪函館的觀光客總數約342.7萬人，與去年同期相比小幅減少0.8%，大致持平。但外籍客留宿數高達22萬6,000人，刷新歷年同期紀錄。

來源國排名方面，台灣以約10.5萬人一樣霸佔榜首，不過受函館—桃園航班縮減影響，我旅客數較去年同期減少約5.8%；第二名中國客約3.1萬人，增長40.7%；第三名南韓客約1.6萬人，成長55.4%。

數據顯示台灣客雖有下滑，仍是函館的最大外籍支柱。且隨著11月起「台灣有事」中客退出日本影響，台灣人的重要性預期將重新攀高。

東北、函館官方均表示，秋、冬是重點旅遊季節，將持續加強與航空公司、旅行業者合作，重點招攬台灣、南韓民眾赴日旅遊，並嚴密關注中國抵制帶來的經濟衝擊。

受名偵探柯南劇場版《100萬美元的五稜星》影響，函館人氣水漲船高。（圖／擷取自北海道官方旅遊網站）

