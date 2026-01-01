看不到2026年的日出！台東泰源監獄「囚犯離奇暴斃」

2025年的最後一天，台東法務部矯正署泰源監獄發生憾事。一名50歲曾姓收容人昨（12月31日）突然昏厥，當場失去生命徵象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，無緣迎接2026年元旦的到來。

台東泰源監獄12月31日發生囚犯暴斃事件（圖／Googlemap）

事發於12月31日上午9時許，曾姓收容人依照行程前往戒護工廠旁的籃球場進行晨間運動。運動結束後，他前往廁所時突然昏厥倒地不起。一旁的監所人員發現異狀後立即通報，並啟動緊急應變機制進行初步急救，隨後將他送往台東馬偕醫院，但最終仍回天乏術。

廣告 廣告

據了解，曾姓收容人今年10月因毒品案件入監服刑，刑期尚未過半便離世，令人不勝唏噓。獄方表示，初步研判該收容人僅有皮膚方面的疾病，並無其他重大慢性病史。至於確切死因、為何突然昏厥猝死，以及是否與天氣變化有關，仍需進一步檢查與診斷才能釐清真相。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

影/魂斷2025！台中機車雙載遭貨車撞倒「騎士慘死」

影/高雄跨年晚會「有人亂放信號彈」驚悚全直擊

影/高雄跨年倒數驚傳槍響 男子中彈警逮1嫌