看不慣批評高市早苗 凌濤開罵馬英九、洪秀柱：為何要罵關心台灣的日本

桃園市議員凌濤。 圖：凌濤/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，發動各項抵制行動。國民黨政治人物包括前總統馬英九、前黨主席洪秀柱也表態譴責高市早苗言行躁進、不負責任。這讓國民黨桃園市議員凌濤昨(24)日看不下去，直言這些批評他真的不能接受，並不能理解一天到晚去罵日本幹麻？為何要罵關心台灣安全的日本？

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

廣告 廣告

針對高市發言，前總統馬英九以及前國民黨主席洪秀柱接連批評，高市早苗發言躁進言行攪動台海，稱台海關日本人什麼事。國民黨前主席洪秀柱昨更再度發文痛批，高市早苗不負責任、冒進，把台灣推向危險邊緣。

面對黨內大老接連開砲，凌濤昨日在政論節目《新聞面對面》上直言，實在是無法認同這樣的現象，「你一天到晚去罵日本幹嗎？有一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。高市早苗在眾議院表示台灣跟菲律賓海域如果被封鎖，（日本）恐有存亡危機，有可能啟動集體自衛權，這件事代表他們對台灣安全是關心的，中國一定跳腳嘛！」

凌濤表示，高市早苗做出這些表態，在日本國內也許有壓力，有些人可能會忌憚中國，呼籲收斂一點，希望她退一點，「可是中華民國有甚麼好退的?中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

診所以刷卡領保健品詐健保 嘉檢起訴醫師等3人

藍白封殺政院版財劃法 吳思瑤怒批：乞丐趕廟公、霸凌行政院