看不慣放鴿子！台大學長「霸氣請350杯手搖飲」 店家曝：原本還有加碼

生活中心／倪譽瑋報導

日前一名自稱是台大大氣系學生的網友，賭錯台北放颱風假，因此決定要在台大傅鐘前發放300份雞排和珍奶，但最後未兌現承諾。之後地理系學長因看不慣學弟放鴿子，決定祭出350杯手搖飲；今（17）日店家展開發放行動，並透露原本還有其他校友私訊喊「要加碼」，但因為還有一般客人要顧，不能把量能全用在免費發放，因此最終只發350杯。

台大大氣系學生「發雞排跳票」 地理系學長出手請350杯手搖飲

先前台大大氣系學生表示要發雞排，但沒有實現承諾，隨後台大地理環境資源學系學生決定「霸氣請客」。昨（16）日丘森茶室公告，地理環境資源學系要請350杯手搖飲了，領取地在丘森茶室北車店，今日中午11點30分領號碼牌、12點開始發放、每人限領一杯。

今日丘森茶室北車店確實展開發放行動，現場氣氛熱烈，丘森茶室營運總監朱晏辰表示，在大氣系發雞排放鴿子後，茶室官方粉專有收到自稱「台大學長」私訊，對方認為學弟不應放鴿，更不希望校譽受損，因此決定祭出350杯手搖飲。

丘森茶室曝：很快就匯訂金 還有校友狂提加碼

朱晏辰說明，那位學長選擇丘森茶室台北車站店，主要是因為該店為新開幕門市，還有很多學生上課時會經過；另外，在確認完要請客的款項後，30分鐘左右就匯來訂金了。

朱晏辰也透露，在官方IG公告發放手搖飲資訊後，有陸續收到許多台大校友私訊，他們表示飲料杯數可以再加碼；但店家考量門市量能，除了免費發放的，還得服務一般客人，因此本次就只有發350杯。

