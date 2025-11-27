看不慣「直美」網紅醫 台大醫學院長曝：一年出事弄殘三、四人 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

整頓醫美亂象，衛福部昨與國內40醫界團體會談有共識，終結醫學生畢業「直美」的小門。台灣大學醫學院院長吳明賢今（27）日發聲贊同，強調一個醫師的養成，需要臨床經驗，不是考試拿到醫師執照就可以獨立執業，若年輕醫師認為醫美很簡單「叫護理師打還不是一樣？」，他也透露有些醫美的網紅醫師常把爛攤子丟給台大醫院，一年至少三、四例，從打肉毒失明到手術失誤變植物人、甚至致死都有。

台大醫院健康管理中心今舉辦「2025智慧健康新紀元——科技賦能，促進全民健康論壇」，吳明賢也以「從疾病醫學到精準健康」為題發表演說，接受媒體聯訪時，他贊同衛福部改革手段，認為是正本清源。

吳明賢表示，我們的醫學教育，針對一個醫師的養成，由七年制變成六年制，過去七年制最後一年是實習，後來設計為「六加二」，就是納入所謂的二年PGY（畢業後臨床醫學訓練），換句話說，他必須要有一些臨床經驗，並不是你考試考完、你有醫師執照，你就可以獨立執業。

吳明賢批評「直美」現象，他說，這些醫學系畢業，沒有經過任何專科訓練，直接就到醫美診所去的年輕醫師，認為這二年就可以賺很多錢，他其實是去做「工人」，打雷射已被定義是一個醫療行為，假如這樣的觀念可以說得通，我幹嘛要請醫師來？我請護理師也可以來打啊，那你醫師的價值在哪裡？因為你這些都是儀器。

吳明賢說，即使說家庭醫學科，他也必須要經過「六加二」的PGY訓練，再額外的三年住院醫師訓練，他才能變成一個家庭醫學的專科醫師。

更重要的是，吳明賢表示，在整個醫學美容的過程，其實還是牽涉到很多醫療的專業知識，大家都有看到，出現很多醫美的網紅醫師，台大醫院一年都會接到從外面送來的三、四例，很多送來都已經是植物人狀態，甚至殘廢或致死，也不要以為打肉毒桿菌沒什麼問題，也有人打到失明的都有，但是為什麼他們還是這樣趨之若鶩？因為他們覺得就算賠個500萬，只要再做幾個就賺回來了。

吳明賢強調，醫師的價值就是要對病人的身體狀況做一個全身的評估，適不適合術式？甚至適不適合麻醉？醫師不是單純的工人。

吳明賢說，衛福部是正本清源，我覺得是對的。另外，他也支持診所納入評鑑，強調評鑑的目的是為了患者好，為病人的安全跟醫療品質，不管是任何的評鑑，只有八個字，重點就是「醫療品質」跟「病人安全」，評鑑是好事，就像我們醫院也不時的有各式各樣的評鑑，假如你真的做得好，你其實是不怕人家評鑑。

