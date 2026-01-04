看不懂！女駕駛神操作 撞倒2機車「扶起換倒另一側」跑了

【記者鮮明／台中報導】台中市1名吳姓女駕駛前天（2日）下午開車前往中區某賣場，不小心開進機車停車場，吳女倒車時連續撞倒2輛機車，她下車後扶起其中1輛機車，卻將機車往另一邊放倒，接著歪七扭八倒車離開，畫面經人上傳社群平台，網友看了驚呼：「這是什麼神操作？」警方獲報通知吳女到場，與受害車主協調賠償。

這起事故發生在前天下午5時55分，37歲吳姓女子駕駛自小客車，誤駛入中區自由路二段某賣場地下機車停車場，倒車離開時不慎撞倒2輛機車。

廣告 廣告

根據民眾上傳Threads的監視器畫面，吳女開車進入機車停車場，發現走錯了，試圖倒車離開，但倒車時歪七扭八，連續撞倒2輛機車，其中1輛倒在車道上，另輛倒在停車格內；只見吳女下車扶起倒在車道上的機車，卻將機車倒向另1邊，接著上車想開走。

不過，吳女倒車至斜坡處時一時開不出去，往前開到轉彎處下車查看，接著又上車倒車回去，仍是開得歪七扭八，最後連續前進後退好幾次才終於倒車進入斜坡，並開車離去。2名手上拿著購物袋的女子回來牽車，發現機車倒地當場傻眼，打電話向警方報案。

警方根據監視器畫面通知吳女到場，她表示因不熟悉停車場位置，一時緊張才導致事故發生。由於發生地點位於賣場地下停車場，並非道路車禍案件，吳女沒有肇事逃逸的問題，仍須與受害車主協調賠償事宜。

台中市警第一分局呼籲，汽車駕駛人進入停車場時應確定相關標示，避免誤入機車停車區，同時提醒駕駛人遇事故務必停留現場處理，以免影響他人權益。

吳女倒車時撞倒2輛機車。翻攝Threads

吳女扶起其中1輛機車卻放倒至另1邊，令網友驚呼「這什麼神操作？」。翻攝Threads

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

