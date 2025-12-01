「看不明白」藍營如何追求兩岸和平 黃暐瀚：要不要走向統一？

黃暐瀚今談藍綠兩岸路線。（資料照，PhotoAC）

總統賴清德日前宣布，8年內將增加1.25兆國防預算，引來在野質疑將兩岸推向戰爭，今（1日）資深媒體人黃暐瀚分享看法，他認為民進黨路線、作法清楚，但對於國民黨追求和平的作法，他坦言「看得不是很明白」，並連拋3疑問，包含要不要走向統一、怎麼統、如何和平等，直言兩岸問題一攤開自然清楚明白。

黃暐瀚今（1日）以「努力不戰、追求和平」為題發文，坦言為了適切傳達想法、又能讓不同意見彼此尊重，這個標題他思考許久才決定。

他也指出民進黨兩岸路線很簡單，就是：「兩岸互不隸屬、厚植國防、避免戰爭」，以不打戰為最高目標，為此得厚植國防，因為有實力，敵人才不會來、不敢來、不願來。

黃暐瀚也指出，國民黨追求和平也沒錯，不過他也直言「追求和平的手段、方法為何？目前我看得不是很明白。」同時拋出3點提問，包含ㄧ、未來要不要走向統一；二、怎麼統、誰統誰；三、如何和平？他也補充，若台灣民意不願統，但對岸就要打時又該如何。

黃暐瀚坦言，若依照香港、澳門模式回歸中國，自然沒有打仗問題，但這麼一來，中華民國就消失了，他直言「身為中華民國台灣派的我，怎麼可能接受這個方案呢？」並認爲把問題攤開來看，自然就清楚明白。





