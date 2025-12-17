看不清楚就是警訊！久坐不動恐罹1病「視力永久受損」 醫籲1招自我檢測

台灣約每11位成年人就有1人罹患糖尿病，被稱為「慢性殺手」的糖尿病除了血糖之外，還可能引發多種慢性併發症；最新亞太視力健康調查（APAC Vision Health Survey）數據顯示，近3分之2的糖尿病患者面臨視力受損問題，然而衛福部統計資料發現，台灣糖尿病患者接受眼底檢查的比例卻不足5成。

亞太視力健康調查指出，患者在預防與篩檢行為上存在明顯的「知行落差」，多達3分之1的糖尿病患者並未遵循年度眼科檢查的建議，這樣的情況也反映在病患視力受損的問題上；資料顯示，在近3分之2視力受損的糖尿病患者當中，超過3分之1的病友視力造已嚴重惡化，甚至對日常生活造成影響。

長安醫院眼科主任郭鐘元說明，近年來就診紀錄發現，糖尿病患者出現「黃斑部水腫」的年齡明顯下降；何謂黃斑部水腫？中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅解釋，血糖過高的情況下，視網膜會因為眼睛微血管受損而缺氧，為了生成新生血管來供應氧氣，會釋放出血管內皮生長因子（VEGF）與發炎因子，然而新生血管結構脆弱，容易滲漏或出血，就有引發糖尿病黃斑部水腫的風險。

造成黃斑部水腫的NG行為有哪些？郭鐘元醫師指出，高糖與高精緻碳水化合物的飲食型態、久坐不動以及基因遺傳都是常見因素，郭鐘元醫師提醒視力模糊、夜間看不清，或是視野中出現飛蚊或黑點之症狀「都可能是糖尿病視網膜病變的早期警訊」，提醒患者就應及早就醫，避免未積極治療導致視力永久受損。

郭鐘元醫師表示，雷射、類固醇藥物、眼內注射新生血管抑制劑都是治療糖尿病黃斑部水腫的方式，而穩定治療更是預防視力喪失、維持生活品質的關鍵；另外郭鐘元醫師也透露，民眾可以透過「輪流遮住左右眼，觀察看表格、磁磚線條、門框或月曆等物，確認是否出現遮蔽、扭曲、變形」的方式自我檢測。

