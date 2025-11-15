看不見別怕…高雄4處「蟋蟀聲引路」3叫聲暗號曝！

記者簡榮良／高雄報導

看不見別怕！高雄市推動有聲號誌專案，於苓雅區和平路廊4處設置，其中有2處為布穀鳥叫聲音，另2處為蟋蟀叫聲，都能協助視障者辨識是否能過馬路。其中，布榖聲(代表南北向)、鳥叫聲(代表東西向)、蟋蟀聲則為行人專用時相提示音。

目前已完成4個路口的有聲號誌設置，未來會再新增6處。（圖／資料照）

交通局表示，這次完成4個路口的有聲號誌設置，布榖聲(代表南北向)、鳥叫聲(代表東西向)，首次使用「蟋蟀聲」作為行人專用時相提示音之示範路口，並採用主動發報式(免觸控)，便利視障者聽音辨識。

本次設置完成的4處均在和平路廊，可串聯捷運站與高師大校園及周邊住宅區，未來市府已爭取預算，預計3個月內會再完成6處路口，並陸續於學校、醫院、大眾運輸場站等視障者有使用需求處，持續建置。

有聲號誌專案開始推動，113年底由市府身心障礙者權益保障推動小組提案，並決議啟動開始設置，經交通局邀小組委員及視障權益推動協會團體共同逐案現勘，擇定10處優先推動

