看不見的危機 海洋塑膠微粒無處不在

全球海洋正面臨看不見的危機。最新調查發現，用來製造塑膠產品的「塑膠微粒」，已經散落在世界23個重要生態區。環保組織警告，這些微小顆粒不但難以清理，還可能被海洋生物誤食，進一步危害整個食物鏈。

南美洲國家厄瓜多外海的水下世界，是鯨鯊、珊瑚和各種海洋魚類的家園。然而，這些脆弱的生態系統如今正面臨來自塑膠微粒的威脅。

蘇格蘭環保組織高級官員 柯頓：「由於塑膠生產量極大，並且呈上升趨勢，塑膠微粒被大量生產，並運輸到世界各地，最終會沖刷到我們的海灘。」

根據蘇格蘭環保慈善組織報告，塑膠微粒對重要生態區域汙染越來越嚴重。調查發現，它們已經出現在23個全球知名的生物多樣性熱點，而且在這些地區9成的調查地點都找得到。

蘇格蘭環保組織高級官員 柯頓：「不幸的是，我們的大型塑膠微粒捕捉項目發現，塑膠微粒幾乎出現於所有地方，即使是那些不生產塑膠的國家，也未能逃脫這一汙染。」

塑膠微粒因為形狀和大小，容易被海洋生物誤認為食物吞食。這些塑膠微粒不僅帶來生理傷害，還會將有害化學物質和微生物引入食物鏈，影響整個生態系統，並危害人類健康。

蘇格蘭環保組織高級官員 柯頓：「一旦塑膠微粒進入環境，它們非常容易移動且很難清理，它們可能會帶來廣泛的影響和後果。」

此外，重大事故也會釋放大量塑膠微粒。今年，英國北海和印度西海岸就先後發生兩次重大洩漏，數百萬顆微粒沖上岸，破壞漁業社區和野生動物的生活。

蘇格蘭環保組織高級官員 柯頓：「這需要全球協調的解決方案，以及各國的行動才能有效預防。」

隨著全球塑膠公約的談判持續，全球對塑膠微粒的管理比以往更迫切。環保團體呼籲全球企業，從生產到運輸階段都加強安全包裝措施，並敦促各國政府祭出更嚴格的法律，以減少塑膠微粒進入環境的機會。

