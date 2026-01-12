「看不見的工程」守護鄉親健康 張嘉郡爭取經費汰換雲林老舊水管 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／雲林報導

立法院經濟委員會今（12）日到雲林縣考察經濟部「降低漏水率計畫」，接連走訪麥寮、斗六、古坑、斗南等4鄉鎮市，預計投入近2億元改善經費，汰換現有老舊自來水管，共可提升1557戶的用水品質。國民黨立委張嘉郡表示，此工程有助提升民眾的用水安全、方便與健康，擁有穩定與乾淨的水資源，不僅有助百姓的身體健康，也可提升當地的經濟發展。

經濟部次長賴建信表示，水資源的足量供應對地方發展重要，自來水管線汰換是深埋地下的工程，平常很少人注意。他說，汰換自來水管是看不到的工程，這次考察從水尾看到水頭，不管是在人口成長還是工商發展，都需要穩定的水資源，他希望此改善工程能協助雲林的發展。

據了解，麥寮、斗六、古坑、斗南4鄉鎮市工程預計投入近2億元經費，包括麥寮仁德路、仁德西路共180戶，斗六虎溪里、正心里、林頭里、民生南路共861戶，古坑棋山村、高林村共185戶，斗南東明小區共331戶，總計影響戶數達1557戶，預計今年4、5月動工。

張嘉郡表示，目前自來水管的管線多數老舊受損，影響到民眾的飲水健康與用水的安全與便利性，希望雲林縣政府、鄉鎮市公所與各級民代都能協助溝通與意見整合，讓改善工程儘早動工、儘速完工。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，路平、燈亮、水溝通與環境乾淨是地方上的大事，很感謝張嘉郡注意到這看不到的工程，建構一條堅固、安全、有效率的水管，透過自來水管線與湖山水庫環環相扣，對雲林與百姓都好。

台水公司自來水總經理李丁來說，施工過程會注重當地的交通維持，也會注重工程品質，未來會增設水壓監測點，會確保水量與水壓穩定，維持民眾用水安全。

今日在張嘉郡召集之下，經委會今日上午到雲林縣考察降低漏水率計畫，賴建信、李丁來、謝淑亞、斗六市長林聖爵、斗南鎮長沈暉勛、縣議員許留賓、吳蕙蘭、黃勝志、賴淑娞、簡慈坊、蔡東富、王秋足等民代與地方人士與會。

照片來源：張嘉郡辦公室提供

