看不見的工程、安全看得見 衛工處籲行經工區減速慢行

工程位於主要道路或車流量大的區域，則改採夜間施作，並加裝燈條與警示燈，增加圍籬亮度與辨識度，降低風險。(台北市工務局衛工處提供)

記者王誌成／台北報導

台北市工務局衛工處二十日，今年七月初，新北市發生下水道工程道路施工意外，施工人員於作業時不幸遭車輛輾過；十一月初，高雄市也發生類似事故，施工人員於道路檢修人孔蓋時遭車輛撞擊。

這兩起事件均凸顯道路施工安全的重要性。工務局衛工處以「安全零職災」為最高目標，嚴格要求施工單位於道路施工時，落實交通維持計畫所述，依規定設置交通維持設施。同時也提醒市民，行經工區時務必減速慢行，遵循標誌與現場指揮，共同營造安全、順暢的用路環境，守護每個人的生命安全。

衛工處品管及職安科長周書瑋指出，台北市公共汙水下水道用戶接管率達百分之八十三點一六已居全國之冠，為持續提升公共衛生環境與市民生活品質，仍積極推動未接管用戶納入公共汙水下水道系統，為提供市民優質的服務，並依據四期十二年計畫辦理汙水管渠檢視與維護，確保汙水下水道系統使用順暢。

周書瑋說明，汙水下水道是看不見的良心工程，而守護施工人員及用路人安全，更是推動工程的首要責任。衛工處進行道路施工時，均依規定設置交通維持設施，包括交通錐、警示標誌、指揮旗手、圍籬與導引牌面等，同時要求施工人員配戴有反光帶安全帽，並穿著顏色鮮明帶有反光帶的施工背心，以提升可視度並確保施工及行車安全。

若工程位於主要道路或車流量大的區域，則改採夜間施作，並加裝燈條與警示燈，增加圍籬亮度與辨識度，降低風險。另為降低工程對市民生活的影響，施工前均會公告並張貼通知單，讓市民可提前規劃行程、避開施工路段。