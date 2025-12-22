根據 WHO 統計，抗藥性感染已造成全球每年超過 100 萬人死亡。臺大醫院感染管制中心王振泰主任表示，這並非誇張警語，而是當下真實存在的威脅。他指出，抗藥性已跨越人類、環境、動物與農業範疇，微生物及其抗藥性可在不同生態間移動，只要其中一環未能有效管理，便可能成為抗藥性細菌的溫床，進而使治療面臨挑戰，影響到每一位民眾的健康。

臺大醫院攜手各部會 舉辦健康巴士展覽響應世界抗生素週

臺大醫院今年以「抗生素健康巴士」展覽響應世界抗生素週，希望以更直觀、親民的方式，讓民眾快速掌握「抗生素應在必要時正確使用」的核心觀念。活動結合互動式有獎衛教問答，讓不同年齡層都能在短時間內理解正確用藥的重要性。

廣告 廣告

「防範抗藥性也須全民攜手來響應！」臺大醫院余忠仁院長表示，臺大作為教學醫院，除了在臨床推動嚴謹的抗生素管理制度，更希望透過這類貼近民眾的活動，讓預防醫學與正確用藥的理念真正走入日常，使全民都能在生活中參與抗藥性防治。

誤用抗生素將促抗藥性加速蔓延 加重臨床照護的挑戰

王振泰主任進一步指出，目前台灣臨床上最棘手的抗藥性細菌，包括 CRE（抗碳青黴烯類腸桿菌科）、MRSA（抗甲氧西林金黃色葡萄球菌）、VRE（萬古黴素抗藥性腸球菌），以及後疫情時期增加的困難梭菌感染。這些細菌多出現在加護病房、長照機構或免疫力較弱的患者身上，一旦引發感染，將使醫療處置更具挑戰。

他解釋，抗藥性並非抗生素變弱，而是細菌具備更高的應變能力。若在病毒感染時誤用抗生素，或在診斷不明情況下提前使用，都可能造成細菌暴露於藥物壓力中，加速演化而形成抗藥性菌株。臨床上也曾遇到免疫治療或癌症患者因多次使用廣效抗生素，使其體內細菌逐漸喪失藥物感受性，導致病情於短時間內惡化。

臺大醫院多年來已建立完整的抗生素管理制度，定期審視處方情形，並由感染科主動進入加護病房協助判讀檢驗結果與調整用藥；同時導入快速檢測技術與臨床決策系統，使醫師能在短時間內判斷感染方向。「辨識越快，就越能讓抗生素用在真正需要的地方。」王主任說。然而，他也提醒，若基層診所缺乏診斷工具，仍可能將病毒感染誤判為細菌感染，使抗藥性問題在社區持續發生。

守護抗生素需跨領域合作 「One Health」強調每個環節缺一不可

今年臺大抗生素週活動中，產官學各界共同指出，抗藥性已不僅是醫師或醫療院所的議題，而是全民皆需參與的公共衛生挑戰。

疾管署表示，抗藥性同時關聯環境、人類、動物與農業，因此中央已啟動跨部會行動計畫，以五年為期推動降低抗藥性感染；但也坦言落實並不容易，更凸顯民眾理解與遵循正確用藥的重要性。健保署則分享，疫情期間因戴口罩、勤洗手等行為，使國內抗生素用量曾顯著下降，顯示單純的公衛習慣即可有效減少不必要用藥。衛生福利部食品藥物管理及農業部動植物防疫單位也指出，抗生素管控不限於醫療現場，從藥品品質、環境監測到農畜用藥皆需同步強化，才能避免抗藥性細菌透過環境或食物鏈回到人體。

感染症醫學會則提醒，插管、手術或長期住院患者最容易受到多重抗藥性感染威脅；兒童感染症醫學會也強調，基層醫療是守護民眾健康的第一線，更精準的診斷能降低孩童因誤判而過度使用抗生素，而疫苗接種是減少感染最有效的方式之一，可以跟醫師諮詢正確接種疫苗資訊。

你我皆是防範抗藥菌的關鍵角色 正確用藥守護抗生素多樣性

「每一次的小疏忽，都可能成為抗藥性產生的起點。」王振泰主任提醒。在臨床診療中，醫師仍常遇到民眾主動要求抗生素、症狀改善便自行停藥，或將前一次剩餘的藥物再次服用；這些不妥的行為，都可能造成抗藥性的累積。若個人產生抗藥性菌株，不僅影響自身治療，也可能傳給家人或擴散到社區。

他指出，抗藥性更像一場看不見的慢性災難，雖不會在短時間造成劇烈衝擊，卻會逐步削弱現有可用藥物。抗藥性防治必須從醫院延伸到社區、從醫療走入日常生活；沒有任何單一部門可以獨自解決，唯有產官學民共同參與，才能讓抗生素持續在關鍵時刻發揮效用。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為「看不見的慢性災難」年奪百萬人命 臺大醫院呼籲產官學民立即行動