看不見的收納最迷人！盤多磨無接縫地坪 X 櫃體牆體化設計，體現 50 坪毛胚屋無邊界的舒適自在

居家放鬆感不只在風格與坪數，而是突破傳統住宅格局，透過不邊界的自由動線讓居住者體驗到全然的自在。這間 50 坪單層住宅從毛胚屋時期便著手規劃，客廳地坪大膽採用盤多磨，其獨特的無接縫特性，消弭了傳統磁磚的分割感，讓視線隨灰色基底一路蔓延至窗際，釋放空間的物理束縛。



為了與地面達成垂直維度的對話，平釘天花板捨棄了繁雜的嵌燈佈局，改以周圍鑲嵌的燈帶創造柔和暈散照明，構築出高度純粹的空間框架。得益於雙面優越採光的優勢，設計師進一步選用低矮家具佈局，讓視野維持在通透的 3D 平面，更引入 B&O Beovision Harmony 活動電視與經典的 ligne roset togo 主人椅，打破傳統客廳「電視牆為核心」的窠臼，轉而讓優越窗景與自由的家具配置支撐起生活的流動感。空間內的收納不再是零散的體塊，而是轉化為「牆體」的一環。玄關櫃體與客廳側邊的懸浮式牆面完美整合，透過嵌入式設計將立面水平拉齊，展現極簡主義中「有意識地退場」的美籍簡美學。一整面純淨的立面中，巧妙揉入了線性電子壁爐，石材與特殊塗料的冷調，在火光的搖曳下傳遞了情感溫度，讓收納機能轉化為居家的安定核心。餐廚空間則延伸此種設計語彙，電器櫃依照屋主習慣分兩側編排，搭配深棕色木作貼皮的廚具下櫃，與壁面的質樸紋理形成細膩對比，並結合一字型廚具與寬敞廊道，形塑出流暢的回字動線，讓一家四口的飲食時光既從容又具備律動感，同時也模糊了客廳與餐廚空間的界限，形塑出自在流動但機能富足的生活場域。



轉入私人領域，材質的使用轉趨溫潤。書房地坪由冷冽的盤多磨過渡至溫暖的海島型木地板，視覺上建立起公私領域的隱形界線。以極簡的薄鐵件層架堆砌出開放式端景，輔以內嵌燈帶的層次光影，讓收藏品成為空間表情的一部分。光線的處理則交由木百葉窗自由調節，在採光優越的基調下，營造出一處兼具展示機能與高度彈性的多功能閱讀區，從斷差到表面處理的細膩考量，不僅是視覺的轉換，更是心理狀態從喧嘩趨向寧靜的引導過程。

主臥室體現了「傾聽」空間的極致，睡眼所及之處皆採米白色塗料留白，刻意簡化的視覺讓睡眠回歸純粹。設計師將主要衣物收納規劃在床頭隱藏門後方，內部的吊掛式設計與超長檯面，精準滿足了一家四口的整理需求。動線上，更衣室、梳妝區與衛浴空間被整合為一條龍式的順暢路徑，消弭了生活中的瑣碎干擾。衛浴乾區利用不同紋理的瓷磚拼接，在圓形浴鏡的間接照明映射下更顯溫馨；濕區則將淋浴間與浴缸安置於玻璃門後，在緊鄰採光窗的位置，讓屋主能於沐浴時沐浴日光、泡澡時俯瞰城市夜景。這不僅是一個居住空間，更是一個與使用者同步呼吸、悄然存在的安定之所。

