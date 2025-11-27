看不見的良心工程！ 台中水利局獲金安獎公共工程類佳作肯定

水利局榮獲金安獎肯定





2025年「第19屆優良工程金安獎」頒獎典禮昨日隆重舉行，台中市府水利局以「台中市重劃區（台中港特定區市鎮中心）污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程」，榮獲「推動職業安全衛生優良工程金安獎」公共工程類佳作肯定，展現水利局長期深耕工程職業安全衛生的成果。

水利局工程施作秉持「以勞工為本」的核心價值，尊重每位勞工的生命與財產安全，承諾

水利局表示，下水道工程被稱為「看不見的良心工程」，施工環境多為狹窄且封閉的地下空間，稍有不慎即可能造成職災風險。為降低風險並全面提升施工安全，水利局推動職安「八化」，包括設計標準化、構件預鑄化、施工機械化、人員專業化、教育科技化、管理資訊化、文件數位化及安全可視化，透過制度與科技措施提升安全衛生管理效能，全方位確保施工安全無虞。

水利局長范世億表示，台中市自108年起推動「污水用戶接管倍增計畫」，每年接管戶數平均增加逾2萬戶，全市今年初累計接管戶數已突破30萬戶，顯示污水治理進展穩健。

實職安八化 邁向工程安全最佳化

市府也推動區域均衡發展，尤其海線地區是台中的重要發展軸帶之一。台中港特定區市鎮中心重劃區近年因造鎮計畫帶動人口快速移入，未來生活污水量將持續增加，使污水處理系統建設更形重要，這次獲獎的工程接管戶數達4,913戶，市府在推動污水接管、打造宜居城市的同時，也同步落實工程現場的職業安全衛生管理，展現工程品質與職安並行的決心。

水利局強調，工程施作始終秉持「以勞工為本」的核心價值，尊重每位勞工的生命與財產安全，承諾落實職業安全衛生工作，打造「安全、健康、零職災」的施工環境。此次肯定，對水利局工程團隊而言是重要鼓舞。未來，水利局將持續推動結合智慧科技、健康安全與人本理念的工程管理模式，朝零職災目標邁進，打造更安全、更高效的公共工程典範。

