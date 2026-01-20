看不見笑容了...印度女被3男性侵 3年後身心受創離世

印度曼尼普爾邦首府伊姆法爾（Imphal）發生一起不幸悲劇。（示意圖／翻攝自pexels）





印度曼尼普爾邦首府伊姆法爾（Imphal）發生一起不幸悲劇。一名22歲的庫基族（Kuki）女子在3年前被3名梅泰族（Meitei）男子強制發生性行為，這也讓她在事後留下許多身、心靈創傷，最終於1月10日不幸逝世，也讓她的媽媽感到相當悲痛，直呼再也看不見女兒原本燦爛的笑容，也感嘆她在生前始終未能獲得正義。

回顧事件經過

回顧整起事件經過，根據《NDTV》報導，此起事件發生於2023年5月間，當時正逢梅泰族與庫基族爆發激烈衝突後不久，這名庫基族（Kuki）女子就在伊姆法爾（Imphal）被4名黑衣男子綁架、施暴，接著再被其中3人帶到帶到朗戈爾（Langgol）性侵，更過分的是，這些男子在完事過後，就將女子丟包在比什努普爾（Bishnupur），讓她自生自滅，靜靜地等待死亡。

身心重創與漫長求醫路

儘管女子在事後成功脫逃，也順利回到家中，但這份經歷已對她的身心遭成無法抹滅的損害。這名女子因當地種族衝突不斷，在受害2個月後，才成功向當地警方報案。

廣告 廣告

當地的「原住民部落領袖論壇」（ITLF）在聲明中表示，雖然這名女子奇蹟般地活了下來，「但她遭受了嚴重的肢體傷害、深度的心理創傷以及嚴重的子宮併發症」，事後也要不斷接受治療，勉強維持生命，她曾在古瓦哈提（Guwahati）接受治療，但最終在2026年1月10日不幸離世。

媽媽：「她永遠失去了笑容」

這名女子的母親對女兒的離世感到極度悲痛。她表示「在遭受這種慘無人道的暴行之前，我的女兒是一個非常活潑外向的女孩。」雖然她對學業興趣不大，但仍在伊姆法爾的一家美髮店工作，並與一位親戚一同打工維持生活。「我女兒總是帶著微笑，充滿活力，但事件發生後，她失去了笑容。」如今白髮人送黑髮人的悲痛，也讓母親心碎不已。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

惡狼逼「服務」遭拒！竟對女友人性侵 下體驗出DNA

新北男性侵哈士奇玩偶 主人見它「屁屁被挖洞」怒提告

和男友約會變調！印度少女被反鎖房間 遭多人輪流性侵

