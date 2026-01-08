南部中心／洪明生 屏東報導

屏東一對堂兄弟因為長期有嫌隙，7日晚間，堂弟竟然開車從後方衝撞堂哥，所幸被害人送醫暫無生命危險，肇事者到案後說，他就是看堂哥不順眼，警方偵訊後依殺人未遂，將人移送法辦。

看不順眼竟開車撞堂哥！ 屏東堂弟涉殺人未遂送辦

屏東一對堂兄弟發生口角，堂弟竟開車從後頭直接將堂哥撞飛。（圖／民視新聞）

一名男子走在路邊準備前往健身房運動，沒想到後方一輛白色轎車高速衝了過來，直接將人給撞飛，而肇事駕駛停車後，竟然還與同夥拿著棍棒下車，作勢毆打已經躺在地上的被害人，警方接獲通報有交通事故，到場後才發現，事情並不單純。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「深入查證發現現場非屬單純交通事故，是為故意傷害案件。」看看肇事車輛的車頭已經凹了一塊，可以想見撞擊力道有多大，警方很快就逮捕撞人的駕駛，他與被撞的男子都姓陳，還是堂兄弟，案發前兩人曾有口角衝突，之後就發生堂弟開車撞堂哥的案件，但肇事者的父親說，只是誤踩油門。肇事者父親：「要跟他打招呼然後他紅燈，那個加油門踩錯而已嘛。」

堂哥、堂弟兩家人各自開店，疑雙方早有嫌隙，堂弟開車撞飛堂哥。（圖／民視新聞）

堂哥一家經營魯粿仔店、堂弟一家則是賣鹹湯圓，兩間店都是屏東知名的老店，但疑似兩家人早有嫌隙，彼此不太往來，肇事者到案後只說，他看堂哥不順眼。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「全案依殺人未遂毀損傷害等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。」俗語說親兄弟明算帳，但堂兄弟的糾紛卻演變成企圖殺人案件，究竟有何深仇大恨，警方還要進一步釐清。

原文出處：堂弟看堂哥不爽！開車直接將人撞飛涉及殺人未遂

