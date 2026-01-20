看中消費者偏愛黃金 遠百花蓮新年福袋豪氣加碼抽黃金

花蓮百貨公司福袋加碼抽獎，黃金成了消費者關注焦點。（圖：遠百花蓮店提供）

國際局勢動盪與通膨壓力持續推升黃金價格，使其成為消費者眼中的避險保值首選。看準這波「黃金熱」，花蓮唯一百貨公司今年特別將黃金納入新春福袋獎項，以「抗通膨、高回饋」為主軸，打造《好運加馬福袋》，企圖在農曆年節檔期吸引消費者目光。業者表示，今年福袋不僅維持高額商品券，更首度針對APP會員加碼抽黃金，強調「規格難得一見，錯過不再」以，吸引許多想預購福袋的電話洽詢。

《好運加馬福袋》將於1月23日上午11點開放預購，限量600份、每份售價1,680元。特獎豪氣祭出16.8萬元遠百商品券，並首次為APP金級會員加碼抽「點睛品一馬當先 珍藏黃金金片10克」（市價約64,268元），整體獎項價值逼近75萬元，被視為近年最具誠意的福袋企劃之一。

廣告 廣告

花蓮福袋特獎抽16.8萬元商品券。（圖：梁國榮攝）

遠百花蓮店長王翔新指出，黃金兼具保值與收藏價值，在當前經濟環境下尤其吸引人。此次特別規劃APP金級會員專屬抽獎，凡購買福袋並出示會員畫面，即可獲得抽獎資格，每一會籍限抽一次，將於2月24日以電腦隨機抽出5名幸運得主。

黃金抽獎外，福袋基本內容亦展現誠意。每袋皆附市值9,200元的夢特嬌萊賽爾兩用被床包四件組，採用親膚透氣材質，台灣製造，適合四季使用。業者表示，僅基本獎項就已值回票價，成為福袋連年迅速完售的關鍵。

福袋內容是床包四件組，可以加價尺寸升級。（圖：遠百花蓮店提供）

更多福袋獎項資訊，民眾可以在遠百花蓮店網站查詢。（梁國榮報導）