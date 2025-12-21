"看人拿刀就快跑" 台中小小警察體驗營教自保

中部中心／綜合報導

台中市大里區，21日上午舉辦了一場"小小警察體驗營"，邀請100位大班到國小三年級的學童，透過一系列體驗課程，讓孩子在遊戲中學習各種安全觀念，19日晚間，北捷發生隨機攻擊事件，營隊中，也特別加強宣導，遇到危險時，該如何保護自己。

一大群小朋友，身穿警察制服，高舉雙手，爭先搶答，認真模樣實在好可愛。

家長：「覺得這個活動蠻有意義的，可以讓小朋友知道警察的辛苦，學習到一些基本保護自己的知識。」

廣告 廣告





「看人拿刀就快跑」 台中小小警察體驗營教防身

穿警察制服.體驗裝備 孩童學習安全知識（圖／民視新聞）





在台中市永隆里活動中心，有一場"小小警察體驗營"，從幼兒園大班，一直到國小三年級的學童，都能報名參加，除了可以親自穿上警察制服，還有警用裝備體驗，各種有獎徵答活動，現場還請來了緝毒犬，讓孩子可以在遊戲中，體驗警察日常，學習各類安全知識。

家長：「想說警察體驗營好像還不錯，畢竟現在社會其實有點混亂，那讓小朋友有一些，經由一些警察分享，可以讓他們有一些危機意識。」





「看人拿刀就快跑」 台中小小警察體驗營教防身

台中小小警察體驗營 孩童學習保護自己（圖／民視新聞）





19日晚間，北捷發生嚴重攻擊案件，活動中也特別針對此事件，做加強宣導。

霧峰分局偵查隊副隊長周致瑋：「隨時都要提醒自己跟家人保持警覺，遇到有拿刀的犯嫌，看到一定都是趕快跑，那遇到拿槍的，那我們就是先做趴下的動作，減少受彈面積，那再跟小朋友宣導一下，有危險就找家人，不說話趕快跑。」

台中市議員（民）李天生：「來教我們小朋友，如何保護自己是最重要的，我們希望今天小朋友穿上制服，與有榮焉，能夠來體會我們警察的辛苦。」

透過營隊，寓教於樂，讓孩子在體驗中認識警察日常，最重要的是，學習如何自我保護。

原文出處：「看人拿刀就快跑」 台中小小警察體驗營教防身

更多民視新聞報導

台東跨年演唱會超強卡司 訂房近滿.網咖成候補首選

洋基眼睜睜看著自家培養的金恩重回教士！媒體曝光背後原因

手腳冰冷困擾多？網友分享溫和養氣飲體驗 專家提醒：慢性病患先諮詢醫師

