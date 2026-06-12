看人無腦買0050賺翻！ 他眼紅改押「這檔」 一週蒸發73萬





在台股多頭氣勢如虹的環境下，「無腦買大盤型商品」儼然成為年輕世代口中的財富密碼，但當股市波動加劇，而進場的新手在缺乏對金融商品屬性的正確認知、甚至為了追求翻倍速度而盲目加大槓桿時，原本預期穩賺不賠的投資，往往會在短短幾天內演變成慘烈的資產大失血。這種因為眼紅他人獲利而盲目跟風的集體焦慮，近期在社群上再度引發強烈關注。

近日有一名網友在網路論壇Dcard上發文表示，直言自己因為一週之內賠了快100萬元，深刻體會到什麼叫做盲目跟風的淒慘下場。原PO透露，先前他眼看大家只要無腦抱著0050（元大台灣50）就能賺到盆滿缽滿，內心終於按耐不住而動搖，為了參與這波行情，他狠下心出清了手頭上的所有股票，原本打算全數投入0050，但在最後關頭，他看到俗稱「0050正2」的元大台灣50正2因為股價相對親民、看起來更好入手，加上想賺得比別人快，便改變主意將資金重壓在正2上。沒想到台股本週劇烈震盪，僅僅不到一週的時間他就面臨嚴重虧損，讓他崩潰直呼真的「虧爛了」。

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為了證明自己所言不虛，這名網友也大方曬出自己的對帳單截圖，他以大約940萬元的總投入成本，一口氣掃進了261張的0050正2，然而目前股票的現值已經萎縮到剩下約866萬元，短短幾天內帳面虧損就高達73萬元，投資報酬率瞬間變成驚人的-7.83%。

原PO無奈坦言，現在他陷入了跑與不跑的兩難地獄，因為在極短時間內就虧掉一筆鉅資，整個人被卡死「真的動不了」，心裡非常害怕「現在動了它就會漲，但不去動它又怕會虧更多」，他也希望用自己的血淚教訓讓大家引以為戒，千萬不要像他一樣貪心，結果一進場就直接住進了超級大套房。

▼原PO表示自己因為一週之內賠了快100萬元，深刻體會到什麼叫做盲目跟風的淒慘下場。（示意圖／取自Pexels）

這篇充滿絕望的求救文曝光後，隨即引爆了投資板網友們的熱烈論戰，一派老練的股民對原PO的焦慮不以為然，紛紛留言「正2以後還想買，麻煩分批買」、「進場前就該估算自已的承受度了」、「才1週就受不了！乖乖放定存吧！」、「通常要大買，不是看大盤貼月線甚至季線才買嗎」。

不過，留言區中也有不少樂觀的買家給予原PO心理建設，有人好言相勸「7月就回本了，先刪掉APP這陣子別看」，也有人理性分析大盤型商品的本質，「如果你不相信台股大盤會向上，買什麼都一樣，乖乖放定存就好」。

（封面示意圖／取自Pexels）

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