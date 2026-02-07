看什麼看！新莊男誤會「被瞪」掏鐵鎚尋仇 騎士嚇壞逃命報警

新莊騎士誤認被瞪遭攻擊，木工男持鐵鎚逼近恐嚇遭警逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區2月5日上午發生一起攻擊事件，21歲柯姓男子騎乘機車行經中正路時，突遭後方陳姓機車騎士逼近，並被徒手毆打頭部。雙方停靠路旁後，30歲陳姓男子竟從機車車廂內取出一把鐵鎚，緩步逼近作勢攻擊，柯男驚恐之下立即騎車逃離現場並到丹鳳派出所報案。

據警方調查，涉案的陳姓男子從事木工工作，過去有毒品、傷害及強制等前科。案發當時，陳男與柯男同向行駛於中正路，陳男疑誤認柯男「在瞪他」，一時情緒失控，先出手毆打對方，隨後又取出鐵鎚進行威嚇。

警方調閱沿線監視器畫面，比對分析後鎖定涉案機車及犯嫌身分，並於2月6日在新莊區天祥街一帶將陳男查緝到案，當場查扣犯案用鐵鎚1把。

陳男到案後供稱，因誤會對方眼神挑釁「在瞪他」而失控動手，警詢後依恐嚇及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

