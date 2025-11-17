看似乾淨其實超髒！專家揪「3大廁所清潔錯誤」 難怪異味一直飄

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

明明覺得自己都有好好在打掃，結果「廁所清潔」卻可能越做越糟。其實，有些看似正確的清潔方式，反而會造成汙垢殘留、甚至導致異味與衛生問題。對此，日本主婦資歷25年、曾任家政婦的筆者整理出3個常見的NG廁所清潔習慣，一起來看看你有沒有中招。

1、在廁所地板上用吸塵器

很多人會把廁所地板也當作客廳或走廊一樣直接用吸塵器清潔，但其實這樣做非常危險。

廁所地面上常會殘留肉眼看不見的尿液飛濺與細菌，使用吸塵器時，這些髒污就會黏在吸頭上，接著再被你帶去清潔家中其他房間，相當於「把髒東西全家發送」。

▲建議正確方式

．先用乾的拋棄式拖地紙擦拭灰塵

．再用濕式清潔紙巾或地板專用濕布擦地

這樣才能真正達到衛生清潔效果

2、「可沖馬桶」的清潔濕紙巾不要丟下去沖掉

市面上雖然有標榜「可丟入馬桶」的清潔濕紙巾，但實際上仍常會造成堵塞。

即使紙張有設計成可分解，但仍會受到：

．馬桶排水管形狀

．水流速度

．是否屬於節水型馬桶（目前很常見）

等因素影響，而讓紙張難以順利排出，久了就容易堆積成堵塞。

▲最安全做法

→ 清潔後直接丟到垃圾桶

雖然麻煩一點，但能避免貴到痛哭的「請水電救援費」。

3、用酒精一直擦馬桶座

很多人因為消毒需求習慣用酒精噴霧或酒精濕巾擦拭馬桶座圈，但座圈大多是 樹脂或塑膠材質，長期使用濃度較高的酒精擦拭，容易造成：

．表面變粗糙

．顏色變淡或變黃

．甚至產生裂紋

▲最好的清潔方式

使用中性清潔劑 或馬桶座專用清潔濕巾，既能消毒，也能避免材質老化。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

