看似健康卻一睡不醒！冬季睡覺猝死風險激增 醫揭7大高危險族群
入冬低溫下傳出憾事，胸腔重症專科醫師黃軒指出，有一名醫護人員在家中睡夢中猝逝，引發外界好奇「睡眠中死亡」問題。黃軒說明，近年愈來愈多看似健康、白天仍正常活動的民眾，在夜裡睡著後卻再也沒有醒來，這類無預警離世的情況，在醫學上被稱為「睡眠中突發性猝死」（Sudden Unexpected Death in Sleep，SUDS），並非都市傳說，而是身體長期累積、被忽略的小警訊，在夜間生理機能降到最低時一次爆發。
黃軒今日在臉書粉絲專頁發文分享有一名醫護人員睡夢中猝死的消息，他解釋睡眠是人體進入「最低防禦模式」的時刻，心跳減慢、血壓下降、自主神經轉為副交感，對缺氧反應也變遲鈍，使得白天仍能撐住的健康破口，在夜裡反而容易釀成致命事件。有研究顯示，午夜到清晨6時是最常猝死高風險時間點，其中心律不整、阻塞性睡眠呼吸中止與冬季夜間心臟事件為三大主因。
其中Brugada症候群，不是最常見的心律不整疾病，但其盛行率在亞洲（尤其東南亞）高於歐美，加上會引發心因性猝死，且研究結果顯示Brugada患者有高達八成的猝死發生在睡眠中，台灣與東南亞族群盛行率也相對較高，更需提高警覺。
而常被輕忽的「打呼」亦可能是危險警訊，中重度阻塞性睡眠呼吸中止會導致血氧反覆下降、血壓大幅波動，讓心臟在夜間承受巨量壓力，使睡眠中猝死風險增加達2.6倍。冬季低溫也是危險因子，血管在寒冷中收縮、血液黏稠度上升，使心肌梗塞發生率在氣溫急降後24至72小時來到高峰。
黃軒點出7大高危險族群，包括40至70歲男性、飽受壓力的上班族、長期打呼、白天嗜睡的人、高血壓控制不良、心臟肥厚、心肌病家族史，睡前喝酒（加重呼吸中止）和冬天睡在過冷房間的人。若有以上兩項，加上累到睡覺都會喘，黃軒提醒盡快就醫。
除此之外，黃軒也點出一些經常被忽略的身體警訊，包括起床後頭痛、夜間睡覺時喘醒或噎醒、心悸與胸悶，感覺走路變慢和起身吃力等，都可能是缺氧、心律不整或器官衰退的徵兆。因此黃軒建議民眾，冬季睡眠環境維持20至24度、側睡可減少呼吸中止、睡前避免飲酒、高危險群則應接受心電圖、心臟超音波、睡眠檢查及24小時心電圖和避免長期熬夜，睡眠不足會干擾自主神經，進一步增加夜間心律不整風險。
黃軒最後強調，所謂「睡夢中猝死」從不是突如其來，而是身體長期累積的小問題，在某個太冷、太累或太缺氧的夜晚同時被引爆。理解身體訊號、尊重睡眠，是預防悲劇發生的第一步。
